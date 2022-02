Cyberpunk 2077 : Une version démo est disponible sur PS5 et Xbox Series

PC Édition Standard → 15,99 € au lieu de 59,99 €, soit 73 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit 43 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Cela faisait un long moment que les joueurs et les joueuses attendaient des nouvelles de la mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077. C'est lors de leur dernier livestream dédié au jeu, soit celui du 15 février dernier, que les développeurs de chez CD Projekt Red ont présenté les améliorations et le contenu de la mise à jour 1.5 . Par la même occasion,sur les nouvelles consoles PlayStation et Microsoft.En effet,, depuis les stores adéquats. Vous l'aurez compris, elle n'est pas disponible sur PS4 ni sur Xbox One. En revanche, celle-ci permet à chacun de s'essayer pendant 5 heures au jeu et ainsi d'avoir un bel aperçu des améliorations next-gen, fraîchement implantées. Notons que cette démo permet de jouer en 4K et 60 FPS, ou bien en 30 FPS en activant le Ray-Tracing. D'ailleurs, elle supporte également le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense.