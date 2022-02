Cyberpunk 2077 présente sa version next-gen, d'ores et déjà disponible

La version next-gen de Cyberpunk 2077 est disponible

EXCLUSIVITÉS NEXT-GEN Ajout d'ombres légères localisées en Ray Tracing.

Ajout des succès originaux en mode compatibilité avec les consoles next-gen. NB : la version next-gen utilisant des SKU différents, les trophées PlayStation obtenus en rétrocompatibilité ne seront pas transférés. Les succès Xbox seront automatiquement transférés vers la nouvelle version grâce à la fonctionnalité Smart Delivery.

Ajout de deux nouveaux modes graphiques sur PlayStation®5 et Xbox Series X : le mode performance et le mode Ray Tracing. Le mode performance Permet un gameplay fluide à 60 FPS avec la résolution améliorée en 4K dynamique. Le mode Ray Tracing Vous propose un rendu photoréaliste des ombres et des reflets, avec un gameplay à 30 FPS amélioré en 4K dynamique.

La version Xbox Series S ne dispose pas d'une sélection du mode graphique, et est réglé par défaut sur 30 FPS à 1440p avec amélioration de la résolution dynamique.

Améliorations de performances visant à réduire de manière significative la fréquence des chutes d'IPS et améliorer la qualité de rendu.

Équilibrage de l'HDR pour atteindre une parité entre toutes les plateformes.

Diverses améliorations de qualité visuelle.

Prise en charge du doublage en langue espagnole pour la région Amérique (codes PlayStation : CUSA-16596 et CUSA-16597). En raison de contraintes techniques, cet ajout est uniquement disponible sur les consoles next-gen. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, veuillez consulter : Xbox, PlayStation.

Ajout du support audio spatial sur PlayStation 5 pour les casques audio et les haut-parleurs TV intégrés compatibles avec l'audio 3D, grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5. Implémentation de l'utilisation des gâchettes adaptatives des manettes PS5. Le retour haptique est désormais adapté à l'activité en jeu.

Le haut-parleur intégré de la manette est utilisé pour les holocalls, les messages textuels et pour tout ce qui se passe dans la tête de V.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après plus d'un an d'attente,. Comme prévu, la mise à jour next-gen s'est dévoilée ce 15 février, en présentant les grandes lignes, mais aussi en partageant du gameplay, afin que les joueurs puissent voir à quoi ressemble Cyberpunk 2077 quand il tourne sur une machine plus puissante.Ainsi, en plus de profiter d'améliorations graphiques en tout genre, plusieurs fonctionnalités sont ajoutées, comme le Ray-Tracing, permettant un meilleur rendu pour les lumières. Avec cette version,, contrairement aux versions PS4 et Xbox One qui ne sont pas encore parfaites, bien que dans un meilleur état qu'en fin d'année 2020.Naturellement, toutes les autres fonctionnalités propres à la next-gen (temps de chargement rapides, détails plus poussés, résolution 4K) sont comptables avec cette version, qui est, d'ores et déjà, disponible en téléchargement. CD Projekt RED précise que si vous avez, par exemple, la version PS4, vous devrez téléchargement manuellement cette mise à jour, depuis votre bibliothèque.Voici le contenu de la mise à jour next-gen :En parallèle, la mise à jour majeure 1.5 de Cyberpunk 2077 est disponible , laquelle ajoute une pléthore de nouveautés, comme de nouveaux appartements, qui peuvent être achetés, tout comme deux nouvelles armes. Une pléthore de corrections et d'améliorations sont également disponibles.