Cyberpunk 2077 : Le multijoueur, « reconsidéré » par CD Projekt, pourrait ne pas voir le jour

De nombreuses informations ont été communiquées par CD Projekt dans le cadre de sa mise à jour stratégique, ce 30 mars. Si nous avons appris que le studio allait continuer de développeurs des jeux de ses deux franchises phares , toujours dans une optique de proposer des jeux solo avec un scénario bien défini, il explique également queNéanmoins, CD Projekt ne veut pas ajouter du multijoueur dans ses jeux simplement pour dire de le faire. Il faut que le tout soit pertinent et qu'il entre dans sa vision des choses, comme l'a affirmé Adam Kicinski, PDG du studio : « Compte tenu de notre nouvelle approche plus systémique et agile, au lieu de nous concentrer principalement sur une seule grande expérience ou un seul grand jeu en ligne, nous nous concentrons sur l'introduction du online dans toutes nos franchises un jour. »De ce fait, il s'est exprimé, un peu plus loin, s, mais dont les détails n'avaient pas encore été partagés. Selon Adam Kicinski, il a été « reconsidéré » et n'est plus forcément d'actualité. L'approche à long terme du online a évolué en interne,. « Nous ne voulons pas tomber dans l'excès ou perdre notre ADN de jeu solo. Nous voulons prendre des mesures réfléchies pour construire des capacités en ligne robustes ».Nous devrions en apprendre un peu plus dans les mois à venir,, pour que la communauté puisse voir l'évolution des différents projets. Concernant Cyberpunk 2077, qui vient d'accueillir une mise à jour majeure , il pourrait prochainement faire son retour sur le PS Store