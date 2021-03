Cyberpunk 2077 : Bientôt de retour dans le PlayStation Store selon CD Projekt

Nous avons publié plusieurs correctifs. Nous venons d'en publier un très important hier (29 mars, NDLR) et nous avons publié plusieurs autres patchs. Chacun d'entre eux nous rapproche du retour à la boutique PSN. Cependant, la décision finale, vous devez le comprendre, appartient à Sony. Nous pensons que nous sommes plus près que loin, mais bien sûr, la décision finale leur appartient, alors attendons de voir.

Lors de la sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, le jeu de CD Projekt RED avait fait couler beaucoup d'encre, avec notamment la suppression pure et simple du jeu dans le PlayStation Store . Les raisons étaient assez nombreuses, mais c'est surtout parce que le titre présentait énormément de bugs graphiques, mais aussi des problèmes dans le gameplay qui empêchaient parfois les joueurs de continuer leur aventure. Suite à tous ces désagréments,et de rembourser les joueurs.Depuis, CD Projekt RED a multiplié les mises à jour de correction afin d'améliorer, et la dernière en date, publiée le 29 mars, est assez importante, réglant de nombreux problèmes. Suite à cela et selon un rapport de Kotaku , le directeur général du studio,, aurait déclaré queC'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs de ce mois de mars 2021., qui a donc été déployée ce 29 mars, a permis la correction de la stabilité et une amélioration des performances, notamment sur PS4, Xbox One et ordinateurs moins puissants. La liste des changements est assez exhaustive, mais vous pouvez bien évidemment retrouver tous les détails juste ici Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.