CD Projekt RED : D'autres jeux The Witcher et Cyberpunk arriveront

Même si la sortie de Cyberpunk 2077 n'a pas eu l'effet escompté, notamment à cause des versions consoles qui étaient catastrophiques, CD Projekt RED reste une valeur sûre de l'industrie, en témoigne la trilogie The Witcher, l'une des meilleures sur le marché. Le studio polonais en est bien conscient, mais il l'est aussi sur le fait d'avoir déçu sa communauté et souhaite se rattraper.Dans le futur,, toujours des RPG solo, mais le multijoueur s'immiscera dans ces nouvelles productions. C'est en tout cas ce qu'a laissé sous-entendre la déclaration du studio, qui prévoit lancer le développement de jeux triple A en 2022, avec, sur Twitter,. Pour mener à bien ces projets, CD Projekt a racheté Digital Scapes, basé à Vancouver, le but étant d'accélérer la production.De plus, dans la continuité de cette année, la société explique qu'elle reverra son approche marketing,. Cependant, cela ne veut pas dire que le teasing ne se fera pas plusieurs années en amont, mais les démos ou bandes-annonces attendront un peu plus avant de se montrer.Enfin, pour être un peu plus transparent avec sa communauté, afin que ses suiveurs puissent voir l'évolution des différents projets au sein de l'entreprise.