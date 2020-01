Cyberpunk 2077 est repoussé de plusieurs mois

Initialement prévu pour le mois d'avril, il faudra patienter cinq mois supplémentaires avant de pouvoir arpenter les rues de Night City, étant donné que Cyberpunk 2077 est, à son tour, retardé.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Contre toute attente, alors que le développement desemblait suivre son cours,, à trois mois de sa sortie. Initialement, nous aurions pu nous procureret partir découvrir la majestueuse ville deet sa verticalité dès le 16 avril prochain, seulementLa firme polonaise, à qui l'on doit notamment la trilogie The Witcher, a indiqué dans une brève publication ce 16 janvier, que le titre était «», cependant, il reste encore du travail à faire, et notamment avec Night City et les histoires qu'elles racontent. « Notre objectif est que Cyberpunk 2077 soit le plus grand succès de cette génération, et le report du lancement nous donnera les précieux mois nécessaires pour faire un jeu parfait » ont notamment expliqué Marcin Iwiński et Adam Badowski, respectivement cofondateur et PDG du studio.

Nouvelle date de sortie de Cyberpunk 2077

Il faudra donc patienter jusqu'aupour pouvoir mettre la main sur Cyberpunk 2077 , nouvellechoisie par CD Projekt RED. Nous rappelons qu'il sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.