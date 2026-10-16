Cyberpunk 2077 : Le film proposera une histoire originale

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 octobre 2026 à 14h44
CD Projekt RED a précisé que le live-action Cyberpunk à venir ne sera pas une adaptation pure du jeu, mais racontera plutôt une nouvelle histoire.
Cyberpunk 2077 : Le film proposera une histoire originale

Au début du mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses apprenaient qu'un film en live-action basé sur l'univers de Cyberpunk 2077 était prévu. Si ce projet cinématographique avec Paramount reste encore bien mystérieux pour le moment, le co-PDG de CD Projet RED a tout de même tenu à affirmer que le film Cyberpunk ne sera pas une adaptation fidèle au jeu.

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C'est auprès du média polonais PAP Biznes que le co-PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a récemment dit quelques mots au sujet du film Cyberpunk précédemment annoncé. Ainsi, Michal Nowakowski a précisé que les joueurs et les joueuses ne doivent pas s'attendre à une adaptation pure du jeu Cyberpunk 2077, car cette production cinématographique racontera une histoire originale 

À ce stade, nous pouvons seulement affirmer que nous ne souhaitons absolument pas réaliser une adaptation cinématographique du jeu. Nous voulons raconter une histoire dans l'univers Cyberpunk, mais il ne s'agira pas d'une transposition fidèle de l'intrigue du jeu.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le film Cyberpunk n'adaptera pas les événements narrés dans Cyberpunk 2077. Pour autant, CD Projekt RED et Paramount n'ont pas encore dévoilé de plus amples détails à propos de ce projet, qui n'a pas manqué d'enthousiasmer la communauté mais qui reste encore très flou, à ce stade. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Cyberpunk 2077 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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