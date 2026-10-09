Cyberpunk 2077 aura finalement son film en live-action

Après le succès mondial de la série animée Edgerunners, l'univers de Cyberpunk 2077 s'apprête à conquérir les salles obscures. Paramount Pictures et CD Projekt RED s'associent pour produire une adaptation en prise de vues réelles, marquant une nouvelle étape majeure pour la franchise polonaise.

L'univers dystopique de Night City n'a pas fini de s'étendre. Selon les informations rapportées par Deadline, Paramount Pictures a officiellement lancé le développement d'un film en prise de vues réelles basé sur Cyberpunk 2077 et l'univers de la franchise. Ce projet ambitieux sera produit par Lorenzo di Bonaventura, un vétéran d'Hollywood connu pour son travail sur la saga Transformers, très appréciée, mais aussi En eaux troubles. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes du studio polonais pour garantir la fidélité de cette adaptation.

Une collaboration hollywoodienne très attendue

Michał Nowakowski, le co-directeur général de CD Projekt Red, n'a pas caché son enthousiasme face à cette nouvelle alliance stratégique.

Nous sommes ravis de compter sur Paramount comme futur partenaire, qui partage nos ambitions créatives pour la franchise Cyberpunk. Nous sommes impatients de partager plus de détails le moment venu.

Ce passage sur le grand écran semble être la suite logique pour une licence qui a déjà prouvé son immense potentiel transmédia. Le studio polonais a en effet rencontré un succès phénoménal sur Netflix avec la série The Witcher, mais surtout avec l'anime Cyberpunk Edgerunners, dont la deuxième saison est d'ailleurs attendue pour le 20 octobre prochain.













Un casting qui fait déjà rêver

L'histoire de Cyberpunk 2077 nous plonge dans les rues saturées de néons de Night City. Le joueur y incarne V, un mercenaire dont le destin bascule lorsqu'il se voit implanter une biopuce contenant l'engramme de Johnny Silverhand, un ancien rockeur et terroriste légendaire. La franchise n'est d'ailleurs pas étrangère au monde du cinéma, puisque le jeu met déjà en scène des acteurs hollywoodiens de premier plan à l'instar de Keanu Reeves et Idris Elba. La question de leur participation à ce futur long-métrage reste pour le moment entière.

En attendant de découvrir les prochains jeux du studio, que ce soit The Witcher 4 ou la suite de Cyberpunk 2077, les fans de science-fiction peuvent d'ores et déjà se réjouir de retrouver l'ambiance unique de Night City dans les salles de cinéma, d'ici quelques années.

Cyberpunk 2077 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :