Le directeur créatif de la suite de Cyberpunk 2077 a précisé que le titre ne cherche pas à être une copie de GTA 6.

Maintenant que Grand Theft Auto VI est sorti, de nombreux développeurs se sont lancés dans l'aventure aux côtés de Jason et Lucia. D'ailleurs, le directeur créatif de la suite de Cyberpunk 2077 a salué l'œuvre vidéoludique de Rockstar Games, tout en spécifiant que Cyberpunk 2 ne sera pas une copie de GTA 6.

Cyberpunk 2 ne fera pas comme GTA 6

C'est via une récente publication sur son compte Bluesky que le directeur créatif de Cyberpunk 2, Igor Sarzynski, a partagé son point de vue sur GTA 6, qu'il juge comme étant « probablement la plus grande réussite artistique de l'histoire ». À cette occasion, le directeur créatif en question a également spécifié que Cyberpunk 2 ne cherche pas à copier GTA 6, et comporte « une touche unique et différente » :

Plus sérieusement, je pense que nous créons quelque chose qui nous est propre, avec une touche unique et différente. GTA est impressionnant, à l'image de toute grande œuvre d'art : il repousse les limites du possible ; c'est une vision captivante, exécutée à la perfection.

Ainsi, il ne faut pas s'attendre à avoir un GTA 6 transposé dans l'univers de la franchise phare de CD Projekt RED via Cyberpunk 2. Les développeurs du studio polonais comptent bien apporter leur propre « touche » dans la suite de Cyberpunk 2077, qui est, évidemment, très attendue par la communauté. Reste à savoir ce que CD Projekt RED nous proposera réellement avec Cyberpunk 2.

seriously though i think we're doing something of our own, with a different unique flavor. GTA is impressive in a way all great art is, it expands what is possible, a captivating vision flawlessly executed — igor sarzynski (@srznsk.bsky.social) 21 novembre 2026 à 22:42

Rappelons, en guise de conclusion, que Cyberpunk 2077 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.