Dans le cadre d'une présentation liée à ses résultats financiers, CD Projekt Red a partagé quelques nouvelles de la suite de Cyberpunk 2077. Le projet est en bonne voie et le studio fait une promesse.

Depuis quelques semaines, les nouvelles liées à la suite de Cyberpunk 2077 se multiplient. Il a été confirmé que d'anciens moddeurs avaient été engagés pour travailler sur celui qui se faisait appeler « Project Orion », mais aussi qu'il ne tenterait pas de copier Grand Theft Auto VI.

Récemment, le studio a évoqué à nouveau le titre lors d'une réunion liée à ses derniers résultats financiers. Le jeu n'est toujours pas passé en phase de production complète, mais Karolina Gnaś (vice-présidente chargée de la stratégie et des relations avec les investisseurs) s'est montrée rassurante.

Une augmentation des effectifs annoncée pour la suite de Cyberpunk 2077

Elle a notamment déclaré que la suite de Cyberpunk 2077 avançait dans la bonne direction et que le studio était satisfait de l'état actuel du projet. Des prévisions indiquent que l'effectif dédié au projet devrait augmenter de 60 % d'ici à la fin de l'année 2027, passant de 199 personnes en novembre 2026 à 320 développeurs d'ici la fin de l'année prochaine.

Si la hausse envisagée est impressionnante, cette suite très attendue n'est pas le projet prioritaire de CD Projekt RED. Avec 513 développeurs, The Witcher 4 reste le titre le plus important du studio à l'heure actuelle. Les deux jeux sont toutefois très attendus, même s'ils n'ont pas de date de sortie. Cependant, CD Projekt RED a fait une déclaration à ce sujet qui pourrait donner le sourire aux plus impatients.

Réduire les temps de développement et les délais entre deux sorties

Le studio reconnait que le délai d'attente entre deux sorties est parfois extrêmement long pour la communauté. Mais ce choix est en partie lié au modèle de développement privilégié en interne. Il est encore actif aujourd'hui, concentrant la majorité des efforts sur une grosse production. D'ailleurs, il suffit de regarder l'écart de 8 ans entre le lancement de Cyberpunk 2077 et celui prévu pour The Witcher 4.

Mais CD Projekt RED a annoncé vouloir changer ce système en faisant avancer plusieurs productions simultanément. À terme, l'objectif sera de réduire les intervalles entre les sorties et de proposer plus régulièrement de nouveaux jeux. Ce nouveau système devrait notamment concerner le développement de Project Hadar et du remake du premier opus de The Witcher.