Cyberpunk 2077 : Fuite d'une manette Xbox One en édition limitée

Voici que le géant Amazon vient de référencer une manette à l'image du très attendu Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 : Nous en apprenons plus sur les gangs The 6th Street et Mox

Sans son report, nous aurions pu jouer pour la première fois àdepuis ce 16 avril, malheureusement ce dernier a été reporté au 17 septembre prochain . Il nous faudra patienter encore quelques mois, etl'affirme et nous rassure, ce dernier ne sera pas repoussé une seconde fois.Chose étonnante,à l'effigie de Cyberpunk 2077. Cette dernière rend hommage auavec une partie de la manette couleur chrome, puis l'autre côté noir mat. De plus, une inscription style gravure sur laquelle nous pouvons lire "No Future" apparaît sur la manette.Si cette nouvelle manette n'a toujours pas de prix, elle serait disponible à partir du 4 mai prochain. Pour rappel,est toujours prévu pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Une version propre aux consoles de nouvelle génération sera également disponible, mais après leur lancement . Qui plus est, vous pouvez d'ores et déjàg.