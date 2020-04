Cyberpunk 2077 : CD Projekt confirme la sortie pour septembre

Malgré le Coronavirus, Cyberpunk 2077 ne devrait pas repoussé une deuxième fois. C'est en tout cas ce qu'a affirmé CD Projekt, en charge de son développement.

Avant tout, nous avons l'intention de sortir Cyberpunk 2077 en septembre. Nous sommes motivés et avons le matériel nécessaire pour réussir l'objectif.

Initialement prévu pour le 16 avril prochain,. Si de nombreux jeux ont été repoussés suite au coronavirus, à l'instar de The Last of Us: Part II , la dernière création de CD Projekt ne devrait pas être touchée.En effet, même si la firme polonaise, à l'origine de la trilogie The Witcher, s'était déjà exprimée sur le sujet il y a quelques semaines , indiquant alors que le RPG ne devrait pas être impacté par le télétravail qui a été mis en place, le studio est revenu à la charge pour rassurer les plus septiques via le dernier rapport financier , précisant que les « objectifs n'ont pas changé ».CD Projekt affirme que les équipes de développement sont toujours motivées, et que les outils mis à disposition des développeurs en plus de l'avancer du projet ne retarderont pas la sortie du titre, malgré la situation actuelle.Le studio précise également que depuis la mise en place du télétravail à la mi-mars, ils ont pu se rendre compte que la méthode fonctionnait plutôt bien, permettant ainsi de « poursuivre toutes les activités sans interruption majeure ».Rendez-vous donc le 17 septembre 2020 pour découvrir, enfin,sur PC, PS4 et Xbox One. Espérons avoir de nouvelles images d'ici là, pour nous faire patienter.