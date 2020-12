Cyberpunk 2077 fait chuter l'action de CD Projekt de 29 %

PC Édition Standard → 48,49 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 57,99 € au lieu de 70 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La sortie ratée, notamment sur PS4 et Xbox One, de Cyberpunk 2077 semble avoir de lourdes conséquences sur CD Projekt, en charge du développement. Le studio, qui s'est d'ailleurs excusé, promettant des améliorations importantes ces prochaines semaines , a vu la valeur de son action baisser ces derniers jours.En effet, Cyberpunk 2077 étant l'un des jeux les plus attendus en 2020 voire de ces dernières années, a déçu moult joueurs à cause des problèmes,, alors que la tendance était inverse tout au long de l'année, notamment grâce à The Witcher, augmentant même de 21 000 % entre 2009 et 2019 Toutefois, cela ne devrait pas perdurer puisque des améliorations sont promises, et plus de 8 millions de jeux ont été vendus, avant même son lancement. Si le studio arrive à redresser la barre, Cyberpunk 2077 est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :Sur, vous pouvez notamment le trouver avec une réduction de 25 % sur Amazon en version physique, à l'heure où nous écrivons ces lignes.