Cyberpunk 2077 : CD Projekt s'excuse, annonce des mises à jour importantes et un remboursement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Que vous ayez joué ou non à Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, vous devez probablement être au courant que le titre est victime de nombreux bugs et que les graphismes ne sont pas à la hauteur des attentes. Si plusieurs petits correctifs ont déjà été publiés,. C'est pour cela que le studio polonais a tenu à s'excuser dans une publication sur son site officiel , regrettant de ne « pas avoir montré le jeu sur les consoles de génération précédente de base avant leur sortie ».De ce fait, le studio annonce qu'pour celles et ceux ne voulant pas attendre les améliorations prévues pour Cyberpunk 2077 . Pour les versions physiques, il faut se rapprocher de votre revendeur, pour les versions numériques, il faut passer par le PSN ou le Microsoft Store, Sony ayant d'ores et déjà commencé les remboursements.Cependant, pour les plus patients, sachez que. Une deuxième vague de correctifs arrivera dans la semaine, et d'autres seront déployées plus tard, lorsque « des améliorations seront prêtes ». Qui plus est,. Elles auront pour but de « corriger les principaux problèmes rencontrés par les joueurs et joueuses sur les consoles de génération précédente ». Le communiqué est conclu en rassurant les joueurs PC qui pourront, eux aussi, profiter de diverses améliorations.