Cyberpunk 2077 est enfin gold

Cyberpunk 2077 has gone gold!



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Victime de deux reports, les joueurs pouvaient en craindre un troisième, instaurant par exemple un crunch , alors que le studio polonais avait annoncé ne pas vouloir utiliser une telle pratique. Cependant, la société a annoncé ce 5 octobre que. Cela signifie donc que le RPG dystopique est plus ou moins prêt à sortir.En effet, lorsqu'un jeu passe gold, cela signifie que son pressage peut-être effectué, autrement dit sa version disque peut dorénavant être produite, sous-entendant donc que. Il restera néanmoins aux équipes de développement quelques semaines pour déceler d'éventuels problèmes et améliorer certains points. Comme souvent lorsqu'un jeu de cette ampleur est lancé ces dernières années,Rendez-vous donc le. Pour les plus impatients, sachez qu'un aperçu de la carte a fuité . Il est également possible de le précommander