Cyberpunk 2077 : La carte fuite encore, permettant d'avoir un meilleur aperçu

La sortie de Cyberpunk 2077 n'a jamais été aussi proche, permettant d'en savoir de plus en plus au sujet du titre de CD Projekt RED, qui doit malheureusement utiliser le crunch pour peaufiner le jeu . Que ce soit de manière officielle ou non, les informations affluent ces derniers jours. Si elle avait déjà plus ou moins fuité il y a quelque temps, permettant à certains futurs joueurs d'imaginer ce à quoi ressemblera le terrain de jeu dans Cyberpunk 2077,Cette image, trouvée sur Reddit , provient de l'édition physique Collector, qui regroupe, notamment,. Nous pouvons donc y retrouver les districts, qui auront chacun leurs éléments propres et leur dangerosité, alors que la périphérie de la ville permettra de profiter d'un tout autre paysage, comme nous le savions déjà. Si la carte est effectivement plus petite que The Witcher 3, nous savons que la densité, au centre-ville par exemple, sera largement plus importante, sans oublier la verticalité, qui devrait permettre de visiter de nombreux immeubles.Il ne reste que quelques semaines avant de pouvoir découvrir de nos propres yeux Night City, puisque, sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera également disponible sur PS5 et Xbox Series X/S.