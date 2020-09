Cyberpunk 2077 : Contraint de faire un crunch, CD Projekt s'explique

le précommander dans sa version normale à moindre coût sur PC via notre partenaire Instant Gaming

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Attendu de pied ferme depuis six mois par les joueurs, notamment suite à ses deux reports,. Néanmoins, nonobstant les promesses faites il y a plusieurs mois, impliquant de limiter, si ce n'est de supprimer la culture du crunch, processus demandant aux employés de travailler encore plus qu'ils ne le font,L'information a en effet été révélée par Jason Schreier , journaliste chez Bloomberg, qui a reçu un mail émanant de la direction de CD Projekt RED, lequel était destiné aux employés, que certains lui ont transféré. Dans celui-ci, Adam Badowski, directeur du studio, explique aux développeurs qu'ils vont devoir travailler « un jour du week-end en plus de votre temps de travail habituel » se justifiant qu'il s'agissait de la seule solution puisque « nous avons épuisé tous les autres moyens de répondre à la situation ».Face à ces révélations,Selon lui, la majorité de l'équipe comprend cette prise de décision, qui est l'une des « plus difficiles » qu'il ait eu à prendre dans sa carrière. Il conclut ses quelques mots en expliquant que chacun des employés participant à ce crunch sera « bien récompensé pour chaque heure supplémentaire qu'il a passée » sans oublier la redistribution de 10 % des bénéfices de l'année, tradition chez CD Projekt RED.Néanmoins,, étant donné les conditions parfois dures, avec des personnes travaillant parfois jour et nuit avec très peu de temps de pause. Il aurait peut-être été préférable que CD Projekt repousse, pour la troisième fois, son titre.Pour rappel, Cyberpunk 2077 est prévu pour arriver sur PC et consoles le 19 novembre prochain. Vous pouvez, d'ores et déjà,. Un guide pour les différentes éditions est disponible ici