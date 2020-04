Cyberpunk 2077 dévoile de nouvelles images de gameplay

CD Projekt Red vient tout juste de montrer des images exclusives de gameplay pour son prochain titre, Cyberpunk 2077.

Avec l'annonce de la Xbox One X à l'effigie de Cyberpunk 2077 , l'impatience des joueurs se fait de plus en plus ressentir. Pour pallier cela,concernant leur prochain titre, dévoilant alors les futurs gangs que les joueurs auront à affronter, ou encore une nouvelle vidéo de gameplay.C'est lors d'une session de questions-réponses que le studio a donc répondu à des questions concernant, et en a profité pour dévoiler quelques nouvelles images de gameplay. C'est surque nous pouvons retrouver un court extrait, grâce à un utilisateur qui a posté ce dernier.Dans ces images, nous voyons notre protagoniste V suivre Placide dans ce qui ressemble à une petite zone commerciale souterraine.non seulement avec le joueur, mais également entre eux. Voici donc de quoi nous donner encore plus envie de découvrir cet univers post-apocalyptique.Pour rappel,est toujours prévu pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Une version propre aux consoles de nouvelle génération sera également disponible, mais après leur lancement