Cyberpunk 2077 : CD Projekt parle de la durée de vie et d'une sortie sur Switch

Selon la firme polonaise, Cyberpunk 2077 a peu de chance de voir le jour sur Nintendo Switch, même si la porte n'est pas fermée. De plus, CD Projekt a précisé qu'il était difficile de juger la durée de vie du titre, étant donné les nombreuses possibilités.

Nous ne sommes pas encore sûrs (de la durée de vie)... Nous sommes encore en train de finir le jeu, et il y a différentes façons d'y jouer. Il y a plusieurs possibilités pour le personnage, dans quelque chose de très non linéaire. Comme il y a plusieurs façons d'y jouer, il est un peu risqué d'indiquer la durée du jeu. Comment le savoir ? Surtout quand il y a un monde ouvert et tout le reste du contenu.

Un portage desur Switch avait déjà été abordé par le studio, lequel avait indiqué que malgré son envie, ce n'était pas encore au programme . Le sujet est une nouvelle fois revenu sur la table, lors d'un entretien entre, le directeur de la branche de Cracovie, et OnMSFT . Celui-ci explique que le RPG de science-fiction est « surement trop lourd pour la console ». Il poursuit en indiquant que l'espoir de voirun jour sur la console deest possible, puisque « nous avons porté The Witcher 3 dessus, et nous pensions que cela serait impossible ». Toutefois, si un portage devait bel et bien avoir lieu, il faudra longuement patienter.Quant à la durée de vie, qui a été évoquée lors du même échange,explique qu'il est difficile de la calculer, même approximativement. En cause, la non-linéarité du titre, qui proposera de nombreuses façons différentes d'y jouer.Néanmoins,devrait être doté de plusieurs dizaines d'heures de jeu, compte tenu de tout ce qui a déjà été annoncé, y compris la multitude de quêtes annexes, faisant partie de l'histoire. Il y a quelques mois, les développeurs expliquaient que la durée de vie pourrait être plus courte que celle de The Witcher 3 (une cinquantaine d'heures de jeu), mais posséderait une rejouabilité plus importante.En attendant de plus amples informations, nous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 17 septembre prochain.