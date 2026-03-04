Cyberpunk 2077 a failli avoir un deuxième DLC possiblement meilleur que Phantom Liberty

Celles et ceux qui ont joué à Cyberpunk 2077 et à son DLC Phantom Liberty sont souvent pris d'une envie de retourner dans les rues de Night City. Or, CD Projekt RED aurait pu concrétiser ce souhait...
Plus de 5 ans après avoir ouvert leurs portes pour la première fois, les rues de Night City sont toujours une destination phare pour de nombreux joueurs. Alors que Cyberpunk 2077
sera ajouté au catalogue du Xbox Game Pass dans quelques jours
, son directeur créatif, Igor Sarzyński a fait une révélation étonnante sur BlueSky concernant les DLC et autres extensions prévues pour le titre.
Une extension lunaire pour Cyberpunk 2077 qui ne verra finalement pas le jour
Ce n'est pas la première fois que ces contenus bonus sont évoqués. En janvier 2026, des données de jeu et des concept arts suggéraient que les équipes de CD Projekt RED travaillaient sur un DLC qui aurait emmené les joueurs sur la Lune
. Pour celles et ceux qui ont vu la série animée Cyberpunk: Edgerunners et qui ont terminé Phantom Liberty, il est difficile de ne pas y voir une idée douce-amère. Mais ce projet a été abandonné avant sa révélation, après l'accueil reçu par le titre à son lancement.
Mais ce projet de DLC abandonné est revenu sur le devant de la scène par la voix d'Igor Sarzyński. Sur BlueSky
, des internautes ont tenté d'en savoir plus en demandant au directeur créatif si ce dernier aurait surpassé Phantom Liberty, malgré une fin très différente à l'origine
. Sa réponse, ponctuée d'un petit émoji souriant, a de quoi piquer la curiosité
du public :
La prochaine saison de votre série préférée sera-t-elle meilleure ou moins bonne que la saison actuelle ? Autrement dit, qui sait, cela dépend de tellement de choses.
Une précision donnée sur une romance abandonnée
Profitant de cette brèche, un autre utilisateur a questionné Igor Sarzyński sur ce contenu abandonné et plus précisément sur un détail spécifique. En effet, il demande au directeur créatif s'il aurait été possible d'avoir une relation amoureuse avec Songbird
dans cette nouvelle histoire.
let's just say we try to never tread the same path twice :)
— igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 17 février 2026 à 18:23
À la surprise générale, ce dernier répond de manière positive, mais en utilisant une formule qui devrait parler à celles et ceux qui ont croisé sa route. Il a simplement répondu : « Disons simplement que nous essayons de ne jamais emprunter deux fois le même chemin
»...
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