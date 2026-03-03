Game Pass : Les jeux qui arrivent en mars 2026, ça va faire des heureux

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 17 mars 2026 à 14h30
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de mars 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en mars 2026, ça va faire des heureux
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en mars 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour mars 2026

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC, en mars 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Final Fantasy III 3 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Kingdom Come: Deliverance 2 3 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
to a T 4 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
EA Sports F1 25 4 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
Planet of Lana 2: Children of the Leaf 5 mars 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass
Construction Simulator 10 mars 2026 Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Cyberpunk 2077 10 mars 2026 Cloud et Console Ultimate, Premium
Hollow Knight: Silksong 12 mars 2026 Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass
DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party 17 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
South of Midnight 18 mars 2026 Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass
The Alters 18 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
Disco Elysium 19 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Like a Dragon: Infinite Wealth 24 mars 2026 Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Absolum 25 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Nova Roma (Aperçu) 26 mars 2026 PC Ultimate, PC Game Pass
The Long Dark 30 mars 2026 Cloud, Console et PC Ultimate, Premium et PC Game Pass
Resident Evil 7: Biohazard 31 mars 2026 Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mars 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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