Game Pass : Les jeux qui arrivent en mars 2026, ça va faire des heureux

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de mars 2026.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour mars 2026

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Final Fantasy III 3 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Kingdom Come: Deliverance 2 3 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass to a T 4 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass EA Sports F1 25 4 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass Planet of Lana 2: Children of the Leaf 5 mars 2026 Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass Construction Simulator 10 mars 2026 Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Cyberpunk 2077 10 mars 2026 Cloud et Console Ultimate, Premium Hollow Knight: Silksong 12 mars 2026 Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party 17 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass South of Midnight 18 mars 2026 Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass The Alters 18 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass Disco Elysium 19 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Like a Dragon: Infinite Wealth 24 mars 2026 Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Absolum 25 mars 2026 Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Nova Roma (Aperçu) 26 mars 2026 PC Ultimate, PC Game Pass The Long Dark 30 mars 2026 Cloud, Console et PC Ultimate, Premium et PC Game Pass Resident Evil 7: Biohazard 31 mars 2026 Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass













Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC, en. Mais, sans plus tarder,. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois deen ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.