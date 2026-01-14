Cyberpunk 2077: Phantom Liberty devait avoir une fin complètement différente

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 janvier 2026 à 14h21
Sur Bluesky, le directeur créatif Igor Sarzyński a fait quelques révélations sur le DLC Phanton Liberty de Cyberpunk 2077 et sur les changements apportés à son épilogue en cours de production.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty devait avoir une fin complètement différente
CD Projekt RED travaille actuellement sur plusieurs titres très attendus par les joueurs, notamment le Projet Orion, la suite de Cyberpunk 2077. Beaucoup de curieux essaient d'obtenir des informations sur ce nouveau titre, ses héros, son décor ou encore son histoire. Mais au gré des échanges effectués sur les réseaux sociaux, un sujet revient régulièrement dans les conversations : le contenu coupé. 

Supprimer ou modifier des scènes est une pratique courante dans l'industrie cinématographique. Cependant, ce cas de figure peut aussi concerner les jeux vidéo où l'histoire est longue, complexe et nécessite plusieurs années d'écriture. Ce fut d'ailleurs le cas pour le DLC de Cyberpunk 2077, comme l'a récemment expliqué Igor Sarzyński. 

Une fin « plus sombre et étrange » changée pour coller davantage à l'histoire de Cyberpunk 2077

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Dans le cadre d'une longue discussion partagée sur Bluesky, le directeur créatif du projet Orion est revenu sur plusieurs scènes de Cyberpunk 2077 qui ont été modifiées ou rajoutées au dernier moment. Il explique que la fin du DLC Phantom Liberty devait être très différente de celle que les joueurs ont découvert, celle-ci étant « beaucoup plus sombre et plus étrange » à l'origine. 

narrative case study: the new PL epilogue was once completely different. much darker and weirder. as our main PL story solidified we found out the epilogue doesn't really fit tonally, thematically. we changed it to the current 'Tower' ending

— igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 10 janvier 2026 à 14:54

Cependant, les équipes ont dû modifier cet épilogue car il ne collait pas vraiment au ton et aux thèmes abordés dans le jeu principal. D'ailleurs, Igor Sarzyński explique dans une autre réponse que ce processus est normal et qu'il reste motivé par un objectif simple. 

Des ajouts ou des suppressions qui peuvent amener de la légèreté ou appuyer le côté sérieux de certaines scènes

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Il déclare que « au fur et à mesure de sa création, des éléments sont ajoutés. D'autres sont repoussés. D'autres encore sont modifiés. L'objectif reste toujours le même : créer le meilleur jeu possible, dans les délais impartis. Le jeu vidéo est une œuvre d'art collective, multidimensionnelle, interactive et conçue comme une psyché collective. Une merveille. Un monde dans le monde. D'une complexité extrême. »

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Enfin, il précise que cette règle s'applique dans l'autre sens, en amenant un peu plus de légèreté au milieu de passages trop sombres ou sérieux. C'est notamment pour cette raison que la scène de danse avec Alex a ainsi été ajoutée au contenu final du jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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