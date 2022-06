Cult of the Lamb propose-t-il du multijoueur ?

Pas au lancement officiel. C'est, définitivement, quelque chose que nous aimerions faire, mais ce n'est pas quelque chose que nous ferons pour son lancement officiel. Et je pense que c'est quelque chose que nous explorons plus tard. Je pense qu'un mode coopératif pourrait être cool, mais nous devons déterminer comment il fonctionnerait exactement et nous n'avons jamais proposé de coopération en ligne, donc ce serait un vrai challenge pour nous. Mais c'est définitivement quelque chose que nous aimerions faire, mais nous n'avons pas de plans solides, encore.

Le roguelike de Massive Monster, et édité par Devolver Digital,, invite les joueurs et les joueuses à incarner un jeune mouton sauvé de la mort par une entité mystérieuse. Cette dernière demande alors à l'animal de bâtir une communauté et de la faire prospérer. Pour cela, il faudra battre de nombreux ennemis, dont des boss, et collecter différentes ressources, disséminées dans plusieurs régions.Depuis la première annonce officielle concernant le titre, beaucoup de personnes se demandent siD'après la fiche du jeu sur la plateforme Steam,ne proposera pas de. Tout du moins, cela ne sera pas disponible dès le lancement officiel du jeu . En effet, le directeur artistique de, James Pearmain, a répondu à de nombreuses questions, posées par la communauté, lors d'un épisode de « Cult Questions », et s'est exprimé au sujet d'unpour le jeu.Dans le deuxième épisode de « Cult Questions », disponible sur la chaîne YouTube de Massive Monster depuis le 19 avril dernier,. Or, celui-ci pourrait débarquer, ultérieurement, sur le titre. Le directeur artistique a, en effet, déclaré :Ainsi, il se pourrait que depuis cette communication, datant du mois d'avril, les développeurs de chez Massive Monster aient réfléchi quant àpour. Or, Massive Monster n'a pas donné plus de précisions en ce qui concerne cette feature. Évidemment, dès que et si de plus amples informations sont disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, la date de sortie de Cult of the Lamb est programmée pour le 11 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Les configurations PC du jeu sont connues et nous vous les indiquions dans un article dédié