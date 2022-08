Cult of the Lamb : Pouvoirs de la Couronne, caractéristiques, détails et conseils

Les Pouvoirs de la Couronne sur Cult of the Lamb

Comment débloquer de nouveaux Pouvoirs de la Couronne sur Cult of the Lamb ?

Leshy - Donjon : Bois sombres.

Heket - Donjon : Anura.

Kallamar - Donjon : Ancr'ombre.

Shamura - Donjon : Antre de soie.

Caractéristiques de tous les Pouvoirs de la Couronne

Résurrection Permet de ressusciter en sacrifiant un adepte lorsque vous mourrez dans un donjon pour la première fois.

Satiété Mangez un plat une fois par jour pour recevoir un cœur bleu.

Omniprésence Concentrez-vous dans un donjon pour retourner instantanément à votre base.

Noirceur intérieure Vous octroie un cœur corrompu lorsque vous entrez dans un donjon.





Conseils

En premier : le Pouvoir de la Couronne « Résurrection ».

En deuxième : le Pouvoir de la Couronne « Noirceur intérieure ».

En troisième : le Pouvoir de la Couronne « Satiété ».

En quatrième : le Pouvoir de la Couronne « Omniprésence ».

Sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital,, il est possible de débloquer des pouvoirs. Ceux-ci sont dits « Pouvoirs de la Couronne » et peuvent être obtenus en échange d'un item bien particulier. Ci-dessous, vous pouvez retrouver des informations concernant les Pouvoirs de la Couronne, actuellement disponibles sur, notamment les conditions à remplir pour les débloquer ainsi que leurs caractéristiques.Sur, les joueurs et les joueuses peuvent actuellement affronter 4 boss, dits Prélats, dans différents donjons :En les éliminant, vous récupérerez un objet important, soit un Cœur d'Hérétique. Cet item permet de débloquer de nouveaux Pouvoirs de la Couronne. Ainsi, comme vous l'aurez probablement déjà deviné, vous pouvez débloquer 4 Pouvoirs de la Couronne, au total. Pour cela, il convient d'interagir avec l'Autel du Temple et sélectionnez l'onglet « Couronne » dans la fenêtre s'affichant à l'écran, si vous possédez un exemplaire de l'item en question.Chaque Pouvoir de la Couronne propose un bonus bien spécifique. Certains se veulent plus intéressants que d'autres, évidemment. Mais sans plus tarder, découvrez ci-dessous une présentation des Pouvoirs de la Couronne actuellement disponibles sur Cult of the Lamb.Comme vous pouvez vous en rendre compte, grâce à la présentation ci-dessus, certains Pouvoirs de la Couronne se révèlent plus intéressants que d'autres et peuvent véritablement faire la différence au cours d'une run dans un donjon ou contre un boss. Ainsi, si vous ne savez pas dans quel ordre les choisir, voici ce que nous vous conseillons de faire :Évidemment, cet ordre est donné à titre indicatif et se base essentiellement sur notre façon de jouer. Certains joueurs ou joueuses pourraient préférer obtenir Omniprésence ou bien Satiété avant Noirceur intérieure, par exemple. C'est à votre guise.Pour rappel,est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch.