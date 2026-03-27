Val-Florin et Pororin Crimson Desert : Comment accéder à cette zone des Shai inatteignable ?

Sur Crimson Desert, une zone, près d'Hernand, semble inatteignable car Kliff s'endort à chaque passage. Nous vous expliquons comment accéder aux villages des Shai (Val-Florin et Pororin) sur le titre de Pearl Abyss.
Sur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses font régulièrement face à des énigmes. L'une d'entre elles implique une zone bien particulière, située au sud du Camps des Crinières Grises (Colline hurlante). À chaque passage, Kliff (ou un autre personnage) finit par s'endormir, sans pouvoir visiter l'endroit, rendant ainsi cet espace tout à fait inatteignable
.
Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment accéder à la zone des Shai, comportant les villages Val-Florin et Pororin, sur Crimson Desert
.
Comment accéder aux villages des Shai (Val-Florin et Pororin) sur Crimson Desert ?
Le village inaccessible sur Crimson Desert
Au sud-est du campement des Crinières Grises, dans la région d'Hernand, il y a une zone tout à fait inaccessible, à première vue, sur Crimson Desert
(emplacement sur l'image ci-dessous). Celle-ci est notamment liée à la faction « Gardiens de la Forêt de Pororin ». Comme dit précédemment, à chaque fois que vous désirerez explorer les lieux, Kliff finira par s'assoupir et sera emmené plus loin par quelques Shai
. De ce fait, cette zone semble inatteignable
.
En réalité, il est tout à fait possible d'accéder au village des Shai, qui comporte plusieurs lieux (Val-Florin et Pororin, entre autres) sur Crimson Desert
. Cela est possible grâce à la quête de faction « Le village inatteignable ». Cependant, il est difficile de vous dire quand ni comment vous l'obtiendrez. Il semblerait qu'après s'être assoupi plusieurs fois à l'entrée de la zone, la quête nous a été proposée, notamment via un personnage Shai du nom d'Arkin. Il suffit d'interagir avec la Shai, lorsque vous la voyez près de vous.
Terminer la quête « Le village inatteignable » sur Crimson Desert
Si vous possédez la quête « Le village inatteignable » sur Crimson Desert
, suivez-la depuis le menu « Journal ». Parlez audit personnage, puis rejoignez le nouvel endroit marqué sur votre carte (vous devez peut-être réactivé le suivi de la quête). Une fois que vous y êtes, parlez de nouveau à la Shai, qui vous demande de récupérer la Relique de Pororin. Celle-ci est placée sur la tête de l'arbre géant, Offin, qui rôde dans les parages.
Repérez Offin et prenez de la hauteur, non loin de lui. Sautez, puis activez plusieurs fois le Coup de Paume pour prendre davantage d'hauteur. Planez ensuite jusqu'à la tête de l'arbre géant et ramassez la Relique de Pororin. Rapportez-la ensuite à la Shai, qui vous donnera accès à son village
.
À présent, vous pouvez explorer librement la zone des Shai, et notamment visiter les différents villages, comme Pororin et Val-Florin, ou encore l'Atelier de Petalton et les Ruines du Bois ruisselant
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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