Val-Florin et Pororin Crimson Desert : Comment accéder à cette zone des Shai inatteignable ?

Sur Crimson Desert, une zone, près d'Hernand, semble inatteignable car Kliff s'endort à chaque passage. Nous vous expliquons comment accéder aux villages des Shai (Val-Florin et Pororin) sur le titre de Pearl Abyss.

Comment accéder aux villages des Shai (Val-Florin et Pororin) sur Crimson Desert ?

Le village inaccessible sur Crimson Desert

Terminer la quête « Le village inatteignable » sur Crimson Desert







Sur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss,, les joueurs et les joueuses font régulièrement face à des énigmes. L'une d'entre elles implique une zone bien particulière, située au sud du Camps des Crinières Grises (Colline hurlante).Dans ce qui suit, nous vous expliquonsAu sud-est du campement des Crinières Grises, dans la région d'Hernand,(emplacement sur l'image ci-dessous). Celle-ci est notamment liée à la faction « Gardiens de la Forêt de Pororin ». Comme dit précédemment,. De ce fait,En réalité,. Cela est possible grâce à la quête de faction « Le village inatteignable ». Cependant, il est difficile de vous dire quand ni comment vous l'obtiendrez. Il semblerait qu'après s'être assoupi plusieurs fois à l'entrée de la zone, la quête nous a été proposée, notamment via un personnage Shai du nom d'Arkin. Il suffit d'interagir avec la Shai, lorsque vous la voyez près de vous.Si vous possédez, suivez-la depuis le menu « Journal ». Parlez audit personnage, puis rejoignez le nouvel endroit marqué sur votre carte (vous devez peut-être réactivé le suivi de la quête). Une fois que vous y êtes, parlez de nouveau à la Shai, qui vous demande de récupérer la Relique de Pororin. Celle-ci est placée sur la tête de l'arbre géant, Offin, qui rôde dans les parages.Repérez Offin et prenez de la hauteur, non loin de lui. Sautez, puis activez plusieurs fois le Coup de Paume pour prendre davantage d'hauteur. Planez ensuite jusqu'à la tête de l'arbre géant et ramassez la Relique de Pororin.À présent, vous pouvezRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.