Phacochère à défenses de pierre Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert.

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Comment débloquer la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert ?

Où trouver le Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert ?

Débloquer le Phacochère à défenses de pierre en tant que monture sur Crimson Desert

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Pour parcourir le continent de Pywel, les joueurs et les joueuses depeuvent compter sur plusieurs montures, dont certaines sont dites « légendaires ». C'est le cas, par exemple, du. Il se peut, d'ailleurs, que vous soyez à sa recherche et que vous désiriez débloquer cette monture spéciale.Ci-dessous, nous vous indiquons, afin que vous puissiez l'utiliser lors de votre exploration de Pywel.Pour, vous devez vous rendre à un endroit bien précis à Pywel, c'est-à-dire dans la région de Crimson Desert. Pour être plus précis, c'est dans un marais (emplacement indiqué sur l'image ci-dessous) que vous apercevrez cetteÀ cet endroit, vous verrez de nombreux ennemis. De plus, le boss Ravok devrait apparaître dans les alentours. Contrairement aux chevaux légendaires, vous devez tuer Ravok ainsi que sa monture pour récupérer le Croc de Phacochère à défenses de pierre. Sachez, toutefois, qu'après avoir réduit à zéro la première barre de vie dudit boss, celui-ci disparaîtra. Attendez quelques secondes et cherchez-le dans le marais. Dès que vous l'apercevez, approchez-vous pour commencer un nouveau combat. Vous devez, comme vous l'aurez compris, le battre une deuxième fois pour obtenir le Croc de Phacochère à défenses de pierre.Si vous avez le Croc de Phacochère à défenses de pierre dans votre inventaire, rendez, à présent, visite à une Sorcière. Il y en a notamment une au sud-ouest du Camp des Crinières Grises, à Hernand. Ce PNJ est à retrouver dans la Demeure de la sorcière, à The Witchwoods.Interagissez avec la Sorcière, puis sélectionnez « Fabrication d'équipement abyssal ». Allez dans l'onglet « Objets spéciaux » et préparez la recette Talisman du Phacochère à défenses de pierre. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre inventaire pour utiliser le talisman en question. Vous avez, alors, réussi à, qui est notamment capable de charger les ennemis.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.