Phacochère à défenses de pierre Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 avril 2026 à 15h39
Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert.
Phacochère à défenses de pierre Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?
Pour parcourir le continent de Pywel, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert peuvent compter sur plusieurs montures, dont certaines sont dites « légendaires ». C'est le cas, par exemple, du Phacochère à défenses de pierre. Il se peut, d'ailleurs, que vous soyez à sa recherche et que vous désiriez débloquer cette monture spéciale.

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Ci-dessous, nous vous indiquons comment débloquer la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert, afin que vous puissiez l'utiliser lors de votre exploration de Pywel.

Comment débloquer la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert ?

Où trouver le Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert ?

Pour trouver la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert, vous devez vous rendre à un endroit bien précis à Pywel, c'est-à-dire dans la région de Crimson Desert. Pour être plus précis, c'est dans un marais (emplacement indiqué sur l'image ci-dessous) que vous apercevrez cette monture légendaire.

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À cet endroit, vous verrez de nombreux ennemis. De plus, le boss Ravok devrait apparaître dans les alentours. Contrairement aux chevaux légendaires, vous devez tuer Ravok ainsi que sa monture pour récupérer le Croc de Phacochère à défenses de pierre. Sachez, toutefois, qu'après avoir réduit à zéro la première barre de vie dudit boss, celui-ci disparaîtra. Attendez quelques secondes et cherchez-le dans le marais. Dès que vous l'apercevez, approchez-vous pour commencer un nouveau combat. Vous devez, comme vous l'aurez compris, le battre une deuxième fois pour obtenir le Croc de Phacochère à défenses de pierre.

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Débloquer le Phacochère à défenses de pierre en tant que monture sur Crimson Desert

Si vous avez le Croc de Phacochère à défenses de pierre dans votre inventaire, rendez, à présent, visite à une Sorcière. Il y en a notamment une au sud-ouest du Camp des Crinières Grises, à Hernand. Ce PNJ est à retrouver dans la Demeure de la sorcière, à The Witchwoods.

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Interagissez avec la Sorcière, puis sélectionnez « Fabrication d'équipement abyssal ». Allez dans l'onglet « Objets spéciaux » et préparez la recette Talisman du Phacochère à défenses de pierre. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre inventaire pour utiliser le talisman en question. Vous avez, alors, réussi à débloquer la monture légendaire Phacochère à défenses de pierre sur Crimson Desert, qui est notamment capable de charger les ennemis.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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