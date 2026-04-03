Ours blanc aux crocs glacés Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?

Nous vous expliquons où et comment trouver l'Ours blanc aux crocs glacés sur Crimson Desert, afin de le débloquer en tant que monture légendaire.
Depuis la mise à jour du 28 mai 2026, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert
peuvent débloquer de plus amples montures légendaires
, à l'image du Cerf blanc ou encore de l'Ours blanc aux crocs glacés
. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas où trouver l'Ours blanc
ni comment le débloquer en tant que monture légendaire
.
Ci-dessous, nous vous indiquons comment débloquer la monture légendaire Ours blanc aux crocs glacés sur Crimson Desert
, afin de l'utiliser pour explorer le continent de Pywel.
Comment débloquer la monture légendaire Ours blanc aux crocs glacés sur Crimson Desert ?
Où trouver l'Ours blanc aux crocs glacés sur Crimson Desert ?
Pour trouver l'Ours blanc aux crocs glacés sur Crimson Desert
, il va falloir se rendre au nord de Pailune, et plus précisément à l'est de Silver Wolf Mountain. Non loin d'un Nexus abyssal, qui sert de point de téléportation pour le système de voyage rapide, vous devriez rencontrer l'Ours blanc aux crocs glacés
, qui va, d'ailleurs, vous attaquer (emplacement ci-dessous).
Contrairement aux chevaux légendaires, pour débloquer l'Ours blanc aux crocs glacés en tant que monture
, il convient de l'éliminer, puis de le dépecer. Cela vous permettra, notamment, d'obtenir les Griffes de l'Ours blanc aux crocs glacés.
Débloquer l'Ours blanc aux crocs glacés en tant que monture sur Crimson Desert
Si vous possédez les Griffes de l'Ours blanc aux crocs glacés dans votre inventaire, rendez maintenant visite à une Sorcière. Sachez que vous pouvez en rencontrer une dans la Demeure de la Sorcière, au sud-ouest du Camp des Crinières Grises, à Hernand. Cet endroit est, plus précisément, près de la zone The Witchwoods.
Dès que vous y êtes, parlez à la Sorcière et sélectionnez « Fabrication d'équipement abyssal ». Allez dans l'onglet « Objets spéciaux » afin de préparer la recette Talisman de l'Ours blanc aux crocs glacés. Une fois que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre inventaire pour utiliser le Talisman de l'Ours blanc aux crocs glacés. Vous êtes, ainsi, parvenu à débloquer la monture légendaire Ours blanc aux crocs glacés sur Crimson Desert
. Vous pouvez, dès lors, l'invoquer à tout moment. Remarquons que les statistiques de base de la monture Ours blanc aux crocs glacés
sont les suivantes :
- Vie → 1 500
- Endurance → 200
- Attaque → 180
- Défense → 35
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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