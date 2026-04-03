Cerf blanc Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?

Crimson Desert compte plusieurs montures légendaires, dont le Cerf blanc. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer le Cerf blanc sur Crimson Desert.

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Comment débloquer la monture légendaire Cerf blanc sur Crimson Desert ?

Où trouver le Cerf blanc sur Crimson Desert ?

Débloquer le Cerf blanc en tant que monture sur Crimson Desert

Vie → 400

Endurance → 300

Attaque → 25

Défense → 50

Afin d'explorer le continent de Pywel, les joueurs et les joueuses depeuvent compter sur diverses, dont certaines sont dites « légendaires ». C'est le cas, par exemple, du, qui a été introduit par le biais de la mise à jour déployée le 28 mars 2026. Il se peut, de ce fait, que vous soyez à sa recherche et que vous désiriez débloquer cette nouvelleDans ce qui suit, nous vous indiquons, afin que vous puissiez parcourir Pywel à ses côtés.Sur, leest à un endroit bien précis du continent de Pywel. Vous le trouverez dans la région de Pailune, et plus précisément non loin d'un cours d'eau. Si vous souhaitez, vous devez donc vous rendre à l'endroit indiqué sur l'image ci-dessous (près du « A » de « Pailune »).Là-bas, et derrière des ruines, vous pourrez apercevoir le. Contrairement à certaines montures, comme les chevaux légendaires, il ne faut pas le dompter en réussissant un mini-jeu. Ici, il faut éliminer le, puis le dépecer afin de récupérer ses bois.Si vous avez les bois dudans votre inventaire, vous devez à présent aller parler à une Sorcière. À ce propos, soulignons que vous en trouverez une au sud-ouest du Camp des Crinières Grises, à Hernand. Ce PNJ est dans la Demeure de la sorcière, à The Witchwoods.Interagissez, ainsi, avec la Sorcière, puis sélectionnez « Fabrication d'équipement abyssal ». Allez dans l'onglet « Objets spéciaux » et préparez la recette Talisman du Cerf blanc. Cet objet particulier est à présent dans votre inventaire. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre inventaire pour utiliser le talisman du Cerf blanc. Vous avez, alors, réussi à. Vous pouvez, dès lors, l'invoquer à tout moment. Les statistiques de base desont les suivantes :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.