Cerf blanc Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 avril 2026 à 10h24
Crimson Desert compte plusieurs montures légendaires, dont le Cerf blanc. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer le Cerf blanc sur Crimson Desert.
Cerf blanc Crimson Desert : Comment débloquer cette monture légendaire ?
Afin d'explorer le continent de Pywel, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert peuvent compter sur diverses montures, dont certaines sont dites « légendaires ». C'est le cas, par exemple, du Cerf blanc, qui a été introduit par le biais de la mise à jour déployée le 28 mars 2026. Il se peut, de ce fait, que vous soyez à sa recherche et que vous désiriez débloquer cette nouvelle monture.

À lire également

Crimson Desert : Comment apprivoiser un cheval sauvage ?

Crimson Desert : Comment apprivoiser un cheval sauvage ?

Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer la monture légendaire Cerf blanc sur Crimson Desert, afin que vous puissiez parcourir Pywel à ses côtés.

Comment débloquer la monture légendaire Cerf blanc sur Crimson Desert ?

Où trouver le Cerf blanc sur Crimson Desert ?

Sur Crimson Desert, le Cerf blanc est à un endroit bien précis du continent de Pywel. Vous le trouverez dans la région de Pailune, et plus précisément non loin d'un cours d'eau. Si vous souhaitez débloquer la monture légendaire Cerf blanc, vous devez donc vous rendre à l'endroit indiqué sur l'image ci-dessous (près du « A » de « Pailune »).

crimson-desert-cerf-blanc-emplacement
Là-bas, et derrière des ruines, vous pourrez apercevoir le Cerf blanc. Contrairement à certaines montures, comme les chevaux légendaires, il ne faut pas le dompter en réussissant un mini-jeu. Ici, il faut éliminer le Cerf blanc, puis le dépecer afin de récupérer ses bois.

Débloquer le Cerf blanc en tant que monture sur Crimson Desert

Si vous avez les bois du Cerf blanc dans votre inventaire, vous devez à présent aller parler à une Sorcière. À ce propos, soulignons que vous en trouverez une au sud-ouest du Camp des Crinières Grises, à Hernand. Ce PNJ est dans la Demeure de la sorcière, à The Witchwoods.

À lire également

Crimson Desert : Comment obtenir son premier lingot d'or facilement et rapidement ?

Crimson Desert : Comment obtenir son premier lingot d'or facilement et rapidement ?

Interagissez, ainsi, avec la Sorcière, puis sélectionnez « Fabrication d'équipement abyssal ». Allez dans l'onglet « Objets spéciaux » et préparez la recette Talisman du Cerf blanc. Cet objet particulier est à présent dans votre inventaire. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre inventaire pour utiliser le talisman du Cerf blanc. Vous avez, alors, réussi à débloquer la monture légendaire Cerf blanc sur Crimson Desert. Vous pouvez, dès lors, l'invoquer à tout moment. Les statistiques de base de la monture Cerf blanc sont les suivantes : 
  • Vie → 400
  • Endurance → 300
  • Attaque → 25
  • Défense → 50
crimson-desert-cerf-blanc-statistiques
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage
Crimson Desert 08 juillet 2026

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage

Pearl Abyss confirme le développement de Crimson Desert sur la Nintendo Switch 2. Lors d'une longue réunion avec ses actionnaires, le studio sud-coréen a détaillé ses ambitions techniques, tout en promettant des refontes majeures.
Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss
Crimson Desert 06 juillet 2026

Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss

Pearl Abyss vient de déployer une mise à jour majeure pour Crimson Desert. Au programme, des dizaines de nouvelles armures, l'accès aux Abysses pour de nouveaux personnages et des améliorations très attendues par la communauté.
Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations
Crimson Desert 19 juin 2026

Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 19 juin 2026 de Crimson Desert, qui apporte quelques nouveautés, mais aussi améliorations.

commentaire (0)