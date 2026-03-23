Peau à poils courts Crimson Desert : où trouver et comment l'utiliser ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 mars 2026 à 15h29
Essentielle pour renforcer votre équipement dès le début de l'aventure, la Peau à poils courts est un matériau de craft incontournable dans Crimson Desert. Découvrez les meilleures zones de chasse et les marchands pour constituer votre stock rapidement.
Peau à poils courts Crimson Desert : où trouver et comment l'utiliser ?
Dans l'immensité de Pywel, la survie de Kliff dépend autant de son épée que de la qualité de son armure. Parmi la multitude de ressources que vous récolterez, la Peau à poils courts se distingue comme un composant de base crucial. Bien que commune, cette ressource devient vite indispensable pour quiconque souhaite améliorer ses statistiques défensives avant d'affronter les dangers les plus rudes du monde ouvert de Crimson Desert, en particulier les boss. Nous vous expliquons donc comment obtenir facilement des Peau à poils courts dans Crimson Desert

À quoi sert la Peau à poils courts dans Crimson Desert ?

La Peau à poils courts est principalement classée comme un matériau d'artisanat et de raffinage. Si vous ne comptez pas porter exclusivement des équipements en ferraille (ce qui n'est pas forcément possible en début de jeu), vous devrez passer par le forgeron local pour entretenir votre équipement. Ce matériau est spécifiquement requis pour :
  • Le raffinage d'équipement (Améliorer les statistiques de vos pièces d'armure en cuir et de vos bijoux).
  • La confection (Créer de nouvelles pièces d'équipement plus résistantes pour progresser dans l'histoire).
Chaque amélioration augmente votre résilience, un facteur déterminant pour survivre aux assauts brutaux des mercenaires rivaux et des créatures de l'Abîme.

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Où acheter des Peaux à poils courts ?

L'option la plus rapide, idéale s'il ne vous manque qu'une ou deux unités pour finaliser une amélioration, consiste à se rendre à la Tannerie de Hernand, située à l'est de la ville. Vous reconnaîtrez l'échoppe sur votre carte grâce à son icône représentant une peau d'animal et une aiguille.

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Le tanneur vend l'unité pour 8 pièces de Cuivre. Notez toutefois que son stock est limité. Cependant, le marchand renouvelle ses marchandises quotidiennement, le stock se réinitialise toutes les 24 heures à minuit (heure du jeu). Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser la fonction de sommeil pour accélérer le temps et racheter des peaux immédiatement.

Chassez pour faire un stock rapidement

Pour celles et ceux qui préfèrent économiser leur argent ou qui ont besoin d'un stock massif, la chasse reste la méthode la plus rentable. La Peau à poils courts s'obtient en dépeçant les animaux sauvages ou domestiques. Voici les meilleures cibles selon votre localisation :
  • Cerfs et Biches : C'est la source la plus commune. Vous en trouverez en abondance dans les zones boisées autour de Hernand, Pailune et Delesyia. Utilisez votre arc pour les abattre à distance.
  • Élans et Chèvres : Si vous explorez les sommets enneigés et les zones montagneuses de Pailune, ces animaux y sont très présents.
  • Bétail (Vaches et Moutons) : Ces animaux se trouvent généralement à proximité des campements humains et des fermes.
  • Renards : Plus agiles mais tout aussi généreux en matériaux, ils rôdent dans les plaines et les forêts.
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En plus des peaux, le dépeçage vous fournira de la viande, une ressource vitale pour régénérer votre santé. N'oubliez pas d'investir régulièrement vos matériaux chez le forgeron pour garantir que Kliff soit toujours le plus puissant possible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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