Crimson Desert : Pearl Abyss promet de nettoyer toute trace d'IA après la découverte des joueurs

Lors du week-end de lancement de Crimson Desert, les joueurs ont découvert des images générées par intelligence artificielle dissimulées dans les décors. Face à la polémique, le studio Pearl Abyss a présenté ses excuses et promis de remplacer ces éléments indésirables au plus vite.
Attendu depuis de nombreuses années, Crimson Desert vient enfin de faire son arrivée sur le marché
. Si le titre divise la communauté avec une réception mitigée, un détail inattendu a rapidement mis le feu aux poudres. Dès le jour de la sortie, des joueurs particulièrement observateurs ont repéré des peintures et des fresques murales aux allures pour le moins suspectes
. Il n'a pas fallu longtemps pour que les réseaux sociaux s'emballent, preuves à l'appui, confirmant qu'il s'agissait d'œuvres générées par intelligence artificielle. Le problème majeur réside dans le fait que le studio n'avait pas déclaré l'utilisation de ces outils sur la plateforme Steam, enfreignant ainsi les règles de transparence en vigueur
.
Une erreur de développement assumée par le studio
Face à la gronde montante, Pearl Abyss a rapidement pris la parole pour s'expliquer
. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux
, les développeurs ont assuré que la présence de ces éléments dans la version finale du jeu relevait d'une erreur d'inattention et non d'une volonté de tromper les joueurs. Selon eux, ces images devaient servir uniquement de repères temporaires.
Pendant le développement, certains accessoires visuels en 2D ont été créés dans le cadre d'itérations préliminaires à l'aide d'outils génératifs expérimentaux. Ces ressources nous ont aidés à explorer rapidement le ton et l'atmosphère lors des premières phases de production.
Le studio précise que l'intention a toujours été de remplacer ces créations artificielles par le travail de leurs propres équipes artistiques
, afin de respecter les standards de qualité et la direction créative du projet. Malheureusement, un oubli a conduit à leur intégration dans la version commercialisée.
Un audit complet et des correctifs à venir
Conscient de la gravité de la situation, Pearl Abyss a tenu à présenter ses excuses formelles pour ce manque de transparence
. Les développeurs reconnaissent qu'ils auraient dû déclarer l'utilisation de ces outils, même s'ils n'étaient censés être qu'au stade de brouillon.
Nous reconnaissons que cela n'excuse pas le manque de transparence. Nous nous excusons sincèrement pour ces oublis.
Pour rectifier le tir, l'équipe mène actuellement un audit complet de tous les éléments du jeu afin d'identifier la moindre trace d'intelligence artificielle
. Ces ressources seront entièrement supprimées et remplacées lors des prochaines mises à jour. De plus, une révision des processus internes est en cours pour éviter qu'une telle faille ne se reproduise à l'avenir.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert
, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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