Crimson Desert sortira son premier DLC cette année

Pearl Abyss vient de confirmer l'arrivée du premier DLC de Crimson Desert pour cette année. Le studio sud-coréen prévoit d'étendre massivement son univers avec de nouvelles expériences de jeu, même si la fenêtre de sortie exacte reste à préciser.

L'immense succès de Crimson Desert ne devrait pas s'arrêter de sitôt, et devrait même être prolongé assez rapidement. Depuis l'annonce du DLC, les joueurs du monde entier attendaient avec impatience des nouvelles concernant cette première extension. Les premiers détails viennent de surgir puisque Pearl Abyss a profité de son dernier bilan financier pour clarifier ses intentions et confirmer une sortie pour 2026.

Un suivi massif pour le monde de Pywel

Dans son dernier rapport financier, l'entreprise a tenu à rassurer les investisseurs et les joueurs sur la pérennité de son univers. L'objectif est d'installer la franchise sur la durée. Le monde de Pywel regorge de mystères, de régions inexplorées et de personnages fascinants qui ne demandent qu'à être développés.

Pearl Abyss a ainsi confirmé travailler sur diverses stratégies de suivi, incluant non seulement des contenus téléchargeables, mais également des extensions vers d'autres plateformes (Nintendo Switch 2 ?). Une volonté affichée d'étendre le cycle de vie du produit grâce à un flux régulier de mises à jour de contenu.













Une sortie prévue cette année, mais attention au calendrier

Pour ce premier DLC, le studio vise un lancement pour cette année, avec pour ambition d'offrir une toute nouvelle expérience de jeu. Les détails concernant la structure de cette extension, son prix et son calendrier exact de déploiement seront partagés d'ici très peu de temps.

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Il reste à déterminer si cette année fait réellement référence à 2026 ou à l'année fiscale en cours, auquel cas cette sortie pourrait être décalée au premier trimestre de l'année 2027. Quoi qu'il en soit, l'attente ne devrait plus être très longue avant d'obtenir les premiers détails. Espérons juste que cette sortie du premier DLC de Crimson Desert n'arrivera pas durant le mois de septembre, qui s'annonce particulièrement chargé (pour ne pas dire surchargé), entre des sorties attendues et des mises à jour majeures.

La qualité avant la quantité pour Pearl Abyss

Malgré cet engouement, Pearl Abyss garde la tête froide et refuse de s'engager sur une feuille de route à trop long terme. L'entreprise préfère avancer prudemment et se concentrer sur ce qui arrive dans un futur proche. Le rapport financier est très clair sur ce point.

Notre objectif principal est de garantir la qualité et le succès de l'exécution du premier DLC.

Une approche raisonnée et tout à fait légitime de la part du studio, qui préfère s'assurer que cette première extension réponde aux attentes élevées de la communauté avant de promettre monts et merveilles pour la suite.