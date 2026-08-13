Crimson Desert : Une fenêtre de sortie évoquée pour la version Nintendo Switch 2

Si vous attendez le portage sur Nintendo Switch 2 de Crimson Desert, sachez que Pearl Abyss a une bonne nouvelle ! Mais il va falloir encore patienter un peu.

En juillet 2026, Pearl Abyss confirmait que Crimson Desert rejoindrait bien le catalogue de la Nintendo Switch 2. Toutefois, le développement de ce portage est assez complexe pour les équipes de développement.

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Malgré tout, Huh Jin-young (PDG du studio sud-coréen) a rappelé son souhait de proposer le titre sur un maximum de supports en garantissant « la qualité graphique, l'action et l'immersion dans le monde ouvert ». Si un lancement avant la fin de l'année semble difficilement réalisable, un récent rapport financier donne des précisions encourageantes sur l'arrivée de la version Switch 2.

Arrivée prévue au premier semestre 2027 sur Nintendo Switch 2

Ce rapport précise que la version Nintendo Switch 2 est toujours en cours de développement mais qu'elle a atteint un stade jouable. D'ailleurs, Pearl Abyss est confiant et espère pouvoir proposer Crimson Desert sur Nintendo Switch 2 dans quelques mois.

Concernant la Switch 2, le jeu a atteint un stade jouable de base ; nous procédons actuellement à des évaluations techniques portant sur l'optimisation des performances et le respect des normes de qualité, avec pour objectif une sortie au premier semestre de l'année prochaine.

Aucune date plus précise n'est mentionnée pour le moment. Ce portage pourrait donc arriver avant la fin de l'exercice fiscal en cours ou sortir entre avril et juillet 2027, entrant ainsi dans les chiffres du prochain exercice fiscal.

Un programme chargé pour les équipes de développement de Crimson Desert

Même si cette date peut sembler lointaine pour certains, elle montre que le studio a des ambitions et qu'il travaille activement sur ce projet. En parallèle, rappelons qu'un premier DLC est d'ores et déjà prévu pour les versions PC, PS5 et consoles Xbox Series avec un lancement prévu en 2026.

Cependant, ce contenu additionnel n'a pas encore de date de sortie. Quel que soit votre support de prédilection, il va donc falloir être patiente avant de (re)partir sur les routes de Pywel.