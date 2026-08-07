Crimson Desert : MàJ 1.17.00 du 7 août 2026, patch notes et détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 août 2026 à 15h36
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.17.00, déployée le 7 août 2026, sur Crimson Desert.
Crimson Desert : MàJ 1.17.00 du 7 août 2026, patch notes et détails

En ce vendredi 7 août 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.17.00. Celui-ci n'apporte pas de grandes nouveautés au titre, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.17.00, qui est disponible depuis le 7 août 2026, de Crimson Desert.

Patch notes de la mise à jour 1.17.00 de Crimson Desert

Améliorations principales

Contenus

  • Correction de l'erreur où la progression du défi « Sauvetage sur le fil » n'était pas correctement comptabilisée.
  • Correction de l'erreur où un objet non prévu était assigné aux raccourcis après avoir consommé toute la cuisine qui y était enregistrée.
  • Correction de l'erreur où les fonctions des couvre-chefs spéciaux ne s'activaient pas correctement dans certaines situations.

Combat / Action

  • Correction de l'erreur où les bruits de pas se superposaient ou les animations saccadaient lorsque le joueur se déplaçait.

l'IU

  • Correction de l'erreur où l'icône d'un coffre au trésor impossible à obtenir s'affichait sur la carte.
  • Correction de l'erreur où les routes commerciales ne s'affichaient pas correctement sur la carte.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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