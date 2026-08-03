Crimson Desert déploie une mise à jour massive avec des centaines de nouveautés pour le commerce

Pearl Abyss déploie une mise à jour majeure pour Crimson Desert, transformant radicalement son système commercial. Avec l'ajout de plus de cent comptoirs, de nouvelles marchandises et des ajustements économiques pointus, les joueurs vont devoir repenser leurs stratégies pour s'enrichir sur les terres de Pywel.

Après une précédente mise à jour principalement concentrée sur la correction de bugs, le dernier patch de Crimson Desert s'attaque à un morceau de choix. Le système de commerce vient en effet de subir une refonte spectaculaire, promettant de changer la donne pour tous les marchands virtuels arpentant le monde du jeu. Des améliorations bienvenues qui permettent à l'un des plus gros succès de l'année de continuer à séduire les joueurs.

Une refonte totale du système commercial

Les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié. Ce ne sont pas moins de 130 nouveaux comptoirs commerciaux qui ont été ajoutés, incluant notamment le marchand du poste de Pailune. Ces nouvelles opportunités d'affaires apparaîtront progressivement au fil de votre avancée dans les quêtes. Mais la véritable révolution réside dans l'équilibrage des profits.

Désormais, l'effort est récompensé à sa juste valeur. Un comptoir commercial difficile d'accès avec votre chariot vous rapportera des bénéfices bien plus importants. L'économie gagne également en réalisme, vendre une trop grande quantité de biens au même endroit fera fluctuer les prix. Les postes commerciaux royaux deviennent de véritables eldorados, les prix d'achat y ayant été multipliés par quatre. De plus, les chariots ne disparaîtront plus après une livraison dans ces lieux prestigieux, ce qui devrait grandement encourager les joueurs à s'y rendre.













Des marchandises inédites et des ateliers flambant neufs

Le catalogue s'étoffe considérablement avec l'introduction de 24 nouveaux types de marchandises de grande valeur et de quatre biens réguliers inédits. La gestion de l'inventaire a été repensée pour l'occasion. Les paquets peuvent maintenant s'empiler par dix ou cent selon leur valeur, tandis que les objets stockés dans l'inventaire peuvent se regrouper par cinq ou cinquante. Petite nouveauté très attendue, il est enfin possible de vendre un bien à l'unité et de transférer facilement ses marchandises entre son chariot et sa monture.

Pour fluidifier les longs trajets, sept ateliers de chariots ont été disséminés à travers Pywel, agissant comme des relais intermédiaires. Vous y retrouverez les villes de Hernand, Demeniss, Delesyia, Pailune, Tommaso, Urdavah et Varnia, où il sera possible d'emballer et de charger vos précieuses cargaisons.

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Des améliorations pour le confort de jeu

L'interface s'adapte à cette nouvelle donne économique. La mini-carte affiche désormais les routes des chariots lors de la conduite, et un onglet dédié au commerce fait son apparition sur la carte principale. Les joueurs peuvent y filtrer les marchandises, vérifier les prix du marché en temps réel et repérer facilement les marchands affectés par des événements spéciaux.

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En fin, m'aspect financier s'enrichit également avec des ajustements du côté des banques. Le nombre maximum de lingots d'or générés ou perdus via les intérêts est plafonné à 40. Une nouvelle fonctionnalité d'investissement fait son apparition, permettant de déposer des obligations pour commencer à investir ou d'échanger ces dernières contre des lingots. Une boutique spéciale permet même d'acquérir des objets rares grâce à ces obligations.

D'autres mises à jour arriveront ces prochaines semaines, tandis que le studio continue son travail sur le premier DLC de Crimson Desert, qui pourrait être révélé à la fin du mois à l'occasion de la gamescom.

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