Crimson Desert : Comment obtenir son premier lingot d'or facilement et rapidement ?

Les lingots d'or sont très utiles et prisés dans Crimson Desert, pour développer son économie. Il est d'ailleurs possible d'en récupérer un très facilement, au Manoir de Crêtelion.

Emplacement du lingot d'or gratuit











La méthode de farm, avec le vol à la tire sur les Nobles

Dans l'immensité du monde de, l'argent est le nerf de la guerre. Si le commerce et les quêtes rapportent, rien ne vaut la possession depour faire fortune instantanément. Que vous choisissiez de les convertir en Argent ou de les placer à la Banque pour générer des profits massifs, ces objets précieux sont indispensables. Il existe actuellement deux méthodes principales pour s'en procurer sans débourser une seule pièce, le cambriolage de haut vol et le pickpocket sur l'aristocratie.Situé au nord-ouest de la ville de, leabrite un trésor jalousement gardé. Un lingot d'or est dissimulé dans la cheminée du rez-de-chaussée. Cependant, n'espérez pas franchir la porte d'entrée tranquillement étant donné que la sécurité est stricte. Pour pénétrer dans la demeure, contournez le bâtiment par l'arrière et repérez les fenêtres au premier étage. Escaladez la façade, suspendez-vous au rebord et entrez par la fenêtre une fois l'interaction disponible. Vous pouvez le faire via celle indiquée sur l'image ci-dessous.Une fois à l'intérieur, dirigez-vous vers la grande porte face à vous, et descendez l'escalier vers le foyer principal. Tant que vous ne commettez pas d'acte répréhensible sous les yeux des gardes, ces derniers vous laisseront circuler. Repérez la. Avant de passer à l'action, deux précautions s'imposent,. En cas d'échec, l'amende et la prime sur votre tête seraient colossales.L'astuce pour réussir le vol consiste à observer la patrouille du garde. Attendez qu'il s'engage dans le couloir sur votre droite. Dès qu'il s'éloigne, lancez le vol dans la cheminée. Une fois l'objet en poche, ne courez pas vers la sortie, cachez-vous simplement dans le coin à gauche de la cheminée. Si votre timing était bon, la jauge de détection se videra avant le retour du garde. Notez que selon nos observations,, même après huit jours passés dans le jeu. Vous pourrez ensuite aller l'échanger à la banque, si vous le souhaitez.Si vous cherchez une source de revenus plus régulière,. Certains PNJ de haut rang transportent des lingots d'or dans leurs poches. Le vol à la tire sur ces personnages est la méthode de farm la plus efficace pour accumuler des richesses rapidement.Il n'est pas rare de. Pour optimiser cette technique, nous vous conseillons d'user de sauvegardes manuelles juste avant vos tentatives et rechargez la partie si vous vous faites repérer ou si le butin ne vous convient pas. C'est le moyen le plus sûr de devenir riche sans subir les foudres de la garde urbaine.Vous pourrez ensuite acheter des ressources plus rares auprès des marchands, acheter des armures ou encore renforcer votre camp.