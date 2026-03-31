Crimson Desert : Comment réussir « Une requête du jeune moine » et trouver un Champignon des pins mystique ?

Nous vous expliquons comment valider facilement et rapidement la quête secondaire « Une requête du jeune moine » dans Crimson Desert, pas si difficile qu'elle en a l'air.
Au fil de vos pérégrinations dans les vastes contrées de Crimson Desert, de nombreuses quêtes de faction et rencontres fortuites viendront ponctuer votre voyage. Parmi elles, la mission confiée par un jeune moine du temple de Jijeong se distingue. Ce dernier est à la recherche d'un ingrédient rare, le Champignon des pins mystique. Si l'objectif semble simple, il nécessite de lever le voile sur l'un des lieux les plus secrets du jeu, le village de Pororin et ses habitants, les Shais.
Comment lancer la quête du Jeune Moine ?
Pour débuter cette aventure, vous devrez avoir progressé jusqu'au Chapitre 3 de l'histoire principale, après avoir débloqué le camp des Crinières Grises à Howling Hill. Dirigez-vous vers l'est en direction de l'atelier de Coalvale. C'est dans ce petit établissement que vous rencontrerez le jeune moine. Ce dernier vous expliquera qu'il a voyagé depuis son temple pour trouver un champignon légendaire qui ne pousse que dans une zone restreinte et protégée par les Shais.
Une autre méthode pour croiser ce PNJ consiste à explorer la région de Hernand après le prologue. En partant du sud de la ville principale et en traversant la rivière vers l'est, vous atteindrez la zone de Unicorn Cliff. Un marqueur blanc apparaîtra sur votre carte, signalant la position du moine prêt à vous confier sa requête.
Comment obtenir le Champignon des pins mystique ?
Une fois la quête acceptée, votre carte indiquera un emplacement au sud, au sein du village de Pororin. Cependant, n'espérez pas y entrer par la force ou la ruse dès le départ. Le village est une zone strictement interdite aux étrangers. Si vous tentez de franchir les limites de la colonie, Kliff sera immédiatement la cible de fléchettes somnifères lancées par les enfants Shais, et vous vous réveillerez à l'extérieur sans ménagement. Vous aurez beau tenter de réessayer, encore et encore, vous n'atteindrez jamais votre objectif.
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Pour lever cette restriction, vous devez impérativement terminer une quête préalable intitulée « Le Village inatteignable ». Cette mission consiste à récupérer une relique sur un arbre marcheur géant. Ce n'est qu'après avoir formé cette alliance officielle avec les Shais que vous pourrez explorer le village et sa grotte sans être neutralisé.
Récupérer le Champignon des pins mystique
Une fois l'accès au village autorisé, dirigez-vous vers le nord-est de la zone. Vous y trouverez l'entrée d'une grotte, facilement identifiable grâce à un pilier en bois orné de plantes suspendues situé à proximité. Avant d'entrer, assurez-vous d'avoir une réserve suffisante de flèches, car l'intérieur de la cavité est piégé par des champignons de sommeil organiques, probablement utilisés par les Shais pour les fléchettes.
Avancez prudemment pour ne pas vous faire endormir. Dès qu'un gros champignon commence à briller d'une lueur rouge, sortez votre arc et tirez une flèche dessus pour le détruire avant qu'il ne libère ses spores et continuez votre progression. Au fond de la grotte, vous trouverez plusieurs Champignons des pins mystiques au sol. Bien qu'un seul exemplaire suffise pour valider l'objectif, vous pouvez ramasser toute la récolte.
La quête se termine instantanément dès que vous ramassez le premier spécimen. Contrairement à d'autres missions, il n'est pas nécessaire de retourner voir le moine à Coalvale pour valider votre succès. En récompense de vos efforts, vous recevrez également 5 Champignons des pins classiques, un ingrédient précieux pour vos futures recettes de cuisine dans l'univers de Crimson Desert.
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