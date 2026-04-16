Lance des âmes Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Nous vous précisons où et comment obtenir l'arme Lance des âmes sur Crimson Desert.

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Où et comment obtenir l'arme Lance des âmes sur Crimson Desert ?

Au cours de leur périple au sein du continent de Pywel, sur, la communauté peut collecter de nombreuses armes, qui peuvent être relativement intéressantes pour constituer des build. Ainsi,est plutôt pertinente, notamment pour les premières heures de jeu. Néanmoins, celle-ci est assez difficile à dénicher.C'est pourquoi nous vous expliquons, ci-dessous,, afin que vous puissiez la tester et potentiellement l'utiliser.Pour, il convient de se rendre à un endroit bien précis, notamment au sein de l'Autel cérémoniel d'Antumbra. Ce lieu caché se trouve dans la région d'Hernand. En vous rendant à l'emplacement indiqué sur l'image ci-dessous, vous devriez apercevoir une entrée avec un garde en contrebas.Descendez pour rejoindre l'entrée, et éliminez les différents ennemis sur votre passage. En progressant tout droit, vous vous rendrez compte que le chemin est sectionné. Vous devez, dès lors, sauter et voler pour rejoindre la deuxième porte face à vous (pas celle sur l'image ci-dessous, mais celle plus bas encore). Faites tout de même attention, de nombreux ennemis, dont des mages flottants dans les airs, tenteront de vous barrer le chemin.Une fois que vous avez rejoint la salle en question, vous pourrez y r, qui est placée sur un présentoir. En fonction, vous devrez peut-être battre quelques adversaires avant de pouvoir interagir avec cet équipement. Il ne vous reste plus qu'à vous téléporter à un endroit sécurisé, via la carte.est une arme relativement intéressante, étant donné sa statistique d'attaque qui est de 27. L'avoir et l'utiliser peut, notamment, être pertinent au début de l'aventure et si vous souhaitez essayer ce type d'arme. Évidemment, les équipements ne manquent pas suret si vous préférez les armes à une main, sachez que nous vous indiquons où et comment obtenir l'Épée d'Acria dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons queest disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.