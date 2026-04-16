Lance des âmes Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 avril 2026 à 15h20
Nous vous précisons où et comment obtenir l'arme Lance des âmes sur Crimson Desert.
Lance des âmes Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?
Au cours de leur périple au sein du continent de Pywel, sur Crimson Desert, la communauté peut collecter de nombreuses armes, qui peuvent être relativement intéressantes pour constituer des build. Ainsi, la Lance des âmes est plutôt pertinente, notamment pour les premières heures de jeu. Néanmoins, celle-ci est assez difficile à dénicher.

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C'est pourquoi nous vous expliquons, ci-dessous, où et comment trouver l'arme Lance des âmes sur Crimson Desert, afin que vous puissiez la tester et potentiellement l'utiliser.

Où et comment obtenir l'arme Lance des âmes sur Crimson Desert ?

Pour obtenir l'arme Lance des âmes sur Crimson Desert, il convient de se rendre à un endroit bien précis, notamment au sein de l'Autel cérémoniel d'Antumbra. Ce lieu caché se trouve dans la région d'Hernand. En vous rendant à l'emplacement indiqué sur l'image ci-dessous, vous devriez apercevoir une entrée avec un garde en contrebas. 

crimson-desert-lance-des-ames-emplacement
Descendez pour rejoindre l'entrée, et éliminez les différents ennemis sur votre passage. En progressant tout droit, vous vous rendrez compte que le chemin est sectionné. Vous devez, dès lors, sauter et voler pour rejoindre la deuxième porte face à vous (pas celle sur l'image ci-dessous, mais celle plus bas encore). Faites tout de même attention, de nombreux ennemis, dont des mages flottants dans les airs, tenteront de vous barrer le chemin.

crimson-desert-lance-des-ames-salle
Une fois que vous avez rejoint la salle en question, vous pourrez y récupérer l'arme Lance des âmes de Crimson Desert, qui est placée sur un présentoir. En fonction, vous devrez peut-être battre quelques adversaires avant de pouvoir interagir avec cet équipement. Il ne vous reste plus qu'à vous téléporter à un endroit sécurisé, via la carte.

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La Lance des âmes de Crimson Desert est une arme relativement intéressante, étant donné sa statistique d'attaque qui est de 27. L'avoir et l'utiliser peut, notamment, être pertinent au début de l'aventure et si vous souhaitez essayer ce type d'arme. Évidemment, les équipements ne manquent pas sur Crimson Desert et si vous préférez les armes à une main, sachez que nous vous indiquons où et comment obtenir l'Épée d'Acria dans un guide dédié.

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Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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