Épée d'Acria Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Nous vous expliquons où et comment récupérer l'arme Épée d'Acria sur Crimson Desert.

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Où et comment obtenir l'arme Épée d'Acria sur Crimson Desert ?

Appuyez sur les touches suivantes (en partant de gauche à droite) → 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4.

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Durant leurs phases d'exploration du continent de Pywel, les joueurs et les joueuses depeuvent dénicher d'innombrables pièces d'équipements, dont des armes plutôt intéressantes. C'est le cas, notamment, de, qui peut s'avérer très utile. Cependant, celle-ci est un tantinet ardue à trouver et à récupérer.De ce fait, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, car celle-ci pourrait fortement vous intéresser.Pour, il convient de se rendre à un endroit bien précis, soit au sud de la région de Pailune. Là-bas, vous pourrez tomber sur le Manoir de Stellen, qui est situé près de Drakesfall Gorge (emplacement sur les images ci-dessous).Une fois que vous avez rejoint le Manoir de Stellen, entrez par l'une des fenêtres du bâtiment sur votre droite (lorsque vous faites face à la bâtisse). Entrez et sortez de la pièce pour rejoindre une autre salle sur votre gauche (toujours à l'étage). Là, vous apercevrez un coffre-fort proposant un casse-tête. Pour ouvrir ce coffre, vous devez appuyer sur les bonnes touches (seulement celles du bas - ne faites pas attention aux trois touches sur la rangée du haut), et ce, en fonction de la mélodie entendue. La solution de ce coffre-fort du Manoir de Stellen est la suivante :Voler, ensuite, le contenu de ce coffre-fort (il faut porter un masque) pour récupérer une clé. Maintenant, retournez dans la première pièce (chambre) de cet étage pour utiliser la clé sur l'armoire (première image ci-dessous). Vous aurez, dès lors, accès à un mécanisme en forme de roue. Tournez-le pour faire descendre une plateforme au milieu de la salle. Récupérez le livre, placé sur ladite plateforme.Rejoignez, désormais, le rez-de-chaussée. Cherchez une petite bibliothèque (comme sur la deuxième image ci-dessous) et insérez le livre précédemment obtenu en regardant en haut et à droite de la structure. Cela révélera un passage secret. Continuez votre chemin et passez derrière les tonneaux en bois pour découvrir une échelle menant au sous-sol (troisième image ci-dessous). Dans cette nouvelle salle, vous verrez l'arme tant recherchée sur un présentoir. Approchez-vous en pourComme dit précédemment,est relativement intéressante en raison de son niveau de raffinage 4, de ses statistiques et de ses équipements abyssaux. Si celle-ci vous convient, vous pourrez, par la suite, la raffiner afin de booster ses statistiques.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.