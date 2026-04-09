Arc ancestral au nœud doré Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 avril 2026 à 16h47
Nous vous précisons où et comment récupérer l'arme Arc ancestral au nœud doré sur Crimson Desert.
Arc ancestral au nœud doré Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?
Sur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert, la communauté peut ramasser d'innombrables armes. Évidemment, certaines sont plus intéressantes que d'autres. À l'image, notamment, de l'Arc ancestral au nœud doré, qui pourrait grandement vous plaire et satisfaire. Cependant, cette arme à distance n'est pas facile à trouver.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment obtenir l'arme Arc ancestral au nœud doré sur Crimson Desert, car celle-ci est très efficace.

Où et comment obtenir l'arme Arc ancestral au nœud doré sur Crimson Desert ?

Pour récupérer l'arme Arc ancestral au nœud doré sur Crimson Desert, il convient de se rendre dans la région de Pailune. Pour être plus précis, c'est au-dessus de la zone Silver Wolf Mountain que vous devez aller. Là-bas, vous serez dans une forêt plutôt dense et vous devez chercher une petite structure en bois, qui est partiellement recouverte par de la végétation, avec une échelle (emplacement sur les images ci-dessous).

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Dès que vous y êtes, empruntez l'échelle pour descendre. Vous atteindrez, ainsi, les Ruines ancestrales de Pailune, qui disposent de plusieurs pièges. Continuez votre chemin tout droit, tout en faisant attention au sol qui s'écroule. Dans la salle suivante, vous devrez traverser un petit passage : attendez que les scies circulaires soient passées. Ensuite, vous devez sauter de pilier en pilier, tout en faisant attention aux objets qui se balancent et qui pourraient vous faire tomber dans le sol surmonté de piques. Une fois que vous êtes sur le dernier pilier, effectuez un saut avec le Coup de paume ou grimpez sur les murs en pierre pour atteindre une porte. Celle-ci s'ouvrira et vous pourrez dès lors obtenir l'arme Arc ancestral au nœud doré de Crimson Desert.

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L'Arc ancestral au nœud doré est une très bonne arme. Celle-ci dispose de 19 d'attaque et de chance de coup critique de niveau 1. Cet arc possède également des équipements abyssaux qui sont tout à fait intéressants. De ce fait, si vous désirez jouer avec un arc, nous ne pouvons que vous recommander celui-ci, qui est très pertinent notamment pour le début de l'aventure.

Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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