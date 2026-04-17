Lame courbée d'albâtre Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert.

À lire également Lance des âmes Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Où et comment obtenir l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert ?

À lire également Héliotrope Crimson Desert : Où et comment obtenir ce minerai ?

Durant toute leur aventure sur, les joueurs et les joueuses pourront récupérer de très nombreuses armes, qui peuvent être relativement intéressantes à utiliser. C'est le cas, par exemple, de, qui s'obtient plutôt facilement et rapidement.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAfin d', vous devez rejoindre un emplacement bien précis dans la région Crimson Desert. Pour être plus précis, vous devez vous rendre au nord de Forebearer's Barrens, qui est au sud-ouest d'Urdavah (emplacement sur l'image ci-dessous). Sachez que vous pouvez vous y rendre à tout moment et qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir progressé dans la quête principale. Toutefois, si vous débutez l'aventure, faites attention aux ennemis sur votre chemin.En arrivant sur place, vous apercevrez une plateforme encerclée par du sable, et ce, au sein d'un énorme cratère. Approchez-vous un peu, mais n'allez pas dans le sable. À la place, sautez et utilisez votre Coup de paume (R3) pour prendre davantage de hauteur (vous pouvez le faire plusieurs fois, en fonction de votre jauge d'esprit). Planez, ensuite, jusqu'à la plateforme au centre.Une fois que vous y êtes, utilisez votre lanterne pour découvrir une séquence du passé et regardez-la jusqu'à la fin. Lorsque celle-ci sera terminée, vous pourrez chercher l'item convoité au sol (il y a plusieurs trous). C'est ainsi que vous parviendrez à, qui s'obtient au niveau de raffinage 2 et qui s'utilise à une main, est plutôt pertinente, surtout si vous débutez votre périple au sein du continent Pywel. Malheureusement, celle-ci ne dispose pas d'équipements abyssaux.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.