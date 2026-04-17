Lame courbée d'albâtre Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 avril 2026 à 11h57
Nous vous expliquons où et comment obtenir l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert.
Lame courbée d'albâtre Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?
Durant toute leur aventure sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses pourront récupérer de très nombreuses armes, qui peuvent être relativement intéressantes à utiliser. C'est le cas, par exemple, de la Lame courbée d'albâtre, qui s'obtient plutôt facilement et rapidement.

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D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment trouver l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert.

Où et comment obtenir l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert ?

Afin d'obtenir l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert, vous devez rejoindre un emplacement bien précis dans la région Crimson Desert. Pour être plus précis, vous devez vous rendre au nord de Forebearer's Barrens, qui est au sud-ouest d'Urdavah (emplacement sur l'image ci-dessous). Sachez que vous pouvez vous y rendre à tout moment et qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir progressé dans la quête principale. Toutefois, si vous débutez l'aventure, faites attention aux ennemis sur votre chemin.

crimson-desert-lame-courbee-albatre-emplacement
En arrivant sur place, vous apercevrez une plateforme encerclée par du sable, et ce, au sein d'un énorme cratère. Approchez-vous un peu, mais n'allez pas dans le sable. À la place, sautez et utilisez votre Coup de paume (R3) pour prendre davantage de hauteur (vous pouvez le faire plusieurs fois, en fonction de votre jauge d'esprit). Planez, ensuite, jusqu'à la plateforme au centre.

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Une fois que vous y êtes, utilisez votre lanterne pour découvrir une séquence du passé et regardez-la jusqu'à la fin. Lorsque celle-ci sera terminée, vous pourrez chercher l'item convoité au sol (il y a plusieurs trous). C'est ainsi que vous parviendrez à récupérer l'arme Lame courbée d'albâtre sur Crimson Desert.

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L'arme Lame courbée d'albâtre de Crimson Desert, qui s'obtient au niveau de raffinage 2 et qui s'utilise à une main, est plutôt pertinente, surtout si vous débutez votre périple au sein du continent Pywel. Malheureusement, celle-ci ne dispose pas d'équipements abyssaux. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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