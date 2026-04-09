Héliotrope Crimson Desert : Où et comment obtenir ce minerai ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 avril 2026 à 11h49
Nous vous indiquons où et comment trouver de l'héliotrope, un minerai très important, sur Crimson Desert.
Héliotrope Crimson Desert : Où et comment obtenir ce minerai ?
Durant leurs pérégrinations sur le continent de Pywel, sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de collecter diverses ressources utiles, dont du minerai de différentes sortes. D'ailleurs, l'héliotrope est un minerai très important mais pas forcément très facile à dénicher.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment obtenir de l'héliotrope sur Crimson Desert, tout en vous apportant des informations sur son utilité.

Où et comment obtenir de l'héliotrope sur Crimson Desert ?

Localiser et miner les filons d'héliotrope

Avant de vous mettre en quête d'héliotrope sur Crimson Desert, sachez que vous devez posséder une pioche. Il s'agit d'un outil que vous pourriez obtenir au cours de quêtes, en lootant des ennemis ou bien en en achetant auprès d'un marchand. À ce sujet, remarquons tout de suite qu'utiliser le Coup de paume (R3) fonctionne également pour briser les roches contenant les minéraux, mais cela nécessite d'être bien positionné.

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Au sein des différentes régions de Pywel, vous trouverez des filons d'héliotrope par-ci par-là. Sachez que vous pouvez consulter la carte interactive de Crimson Desert de mapgenie en sélectionnant « Bloodstone » dans la section « Resources pour connaître l'emplacement de plus amples filons d'héliotrope.

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Emplacements de filons d'héliotrope sur Crimson Desert - Mapgenie.


Acheter de l'héliotrope

En outre, remarquons qu'il est tout à fait possible d'acheter de l'héliotrope sur Crimson Desert. Pour cela, il faut rendre visite au PNJ d'une boutique d'équipements (généralement près d'une forge). Ce marchand vend de l'héliotrope, mais en très faible quantité. Comme vous vous en doutez, ce marchand est présent dans différentes villes et villages de Pywel. Là encore, n'hésitez pas à revenir le voir régulièrement pour récupérer davantage d'héliotrope, bien que cela pourrait avoir un certain coût sur la longue.

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Quelle est l'utilité de l'héliotrope sur Crimson Desert ?

Sur Crimson Desert, l'héliotrope, qui est décrit comme un matériau de fabrication et de raffinage, est très important. Comme sa description l'indique, l'héliotrope est nécessaire pour raffiner des pièces d'équipement, telles que des armes et des armures, auprès d'un forgeron. Ainsi, si vous désirez avoir de meilleurs équipements, vous devrez nécessairement récupérer de l'héliotrope sur Crimson Desert, et ce, en quantité plus ou moins importante.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez notre guide sur comment obtenir le set de l'armure de Malafroid.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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