Crimson Desert : MàJ 1.14.00, qui ajoute le cross-save, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2026 à 14h55
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.14.00, déployée le 16 juillet 2026, sur Crimson Desert.
Crimson Desert : MàJ 1.14.00, qui ajoute le cross-save, patch notes et détails

Ce jeudi 16 juillet 2026 marque l'arrivée d'une toute nouvelle mise à jour sur Crimson Desert. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.14.00. Cette nouvelle mise à jour corrige essentiellement des problèmes rencontrés par les joueurs, mais apporte également la fonctionnalité cross-save.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.14.00, qui a été déployée le 16 juillet 2026, de Crimson Desert.

Patch notes de la mise à jour 1.14.00 de Crimson Desert

Nouveautés

  • Ajout d'une fonctionnalité de cross-save.
    • Le cross-save est disponible sur PlayStation, XBOX, Steam et Epic Games Store.
    • Le cross-save vous permet de poursuivre votre progression à l'aide d'un seul fichier de sauvegarde.

Améliorations principales

Contenus

  • Correction d'une erreur qui empêchait de terminer la quête « Des nains préoccupés ».
  • Correction d'une erreur qui empêchait de contrôler le personnage lorsqu'un familier sautait sur le lit alors que le joueur interagissait avec celui-ci.

Combat / Action

  • (Damiane) « Pas céleste » utilise désormais les mêmes contrôles que le « Vol vertical » d'Oongka.
  • Correction d'une erreur qui interrompait le « Coup de paume : Bondir » lors d'une chute libre.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

  • Correction d'une erreur où les mouvements d'un personnage sur sa monture pouvaient sembler anormaux lorsque celle-ci se déplaçait à haute vitesse dans certaines situations.
  • Correction d'une erreur où les effets sonores ne se déclenchaient pas après le combat contre Praevus l'Ancien.
  • Correction d'une erreur où les effets sonores de l'« Orbe d'Ator » continuaient d'être joués après la disparition de l'orbe.
  • Correction d'une erreur qui empêchait les PNJ de franchir les grandes portes en bois ouvertes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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