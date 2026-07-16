Crimson Desert : MàJ 1.14.00, qui ajoute le cross-save, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2026 à 14h55
le 16 juillet 2026 à 14h55
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.14.00, déployée le 16 juillet 2026, sur Crimson Desert.
Ce jeudi 16 juillet 2026 marque l'arrivée d'une toute nouvelle mise à jour sur Crimson Desert. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.14.00. Cette nouvelle mise à jour corrige essentiellement des problèmes rencontrés par les joueurs, mais apporte également la fonctionnalité cross-save.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.14.00, qui a été déployée le 16 juillet 2026, de Crimson Desert.
Patch notes de la mise à jour 1.14.00 de Crimson Desert
Nouveautés
- Ajout d'une fonctionnalité de cross-save.
- Le cross-save est disponible sur PlayStation, XBOX, Steam et Epic Games Store.
- Le cross-save vous permet de poursuivre votre progression à l'aide d'un seul fichier de sauvegarde.
Améliorations principales
Contenus
- Correction d'une erreur qui empêchait de terminer la quête « Des nains préoccupés ».
- Correction d'une erreur qui empêchait de contrôler le personnage lorsqu'un familier sautait sur le lit alors que le joueur interagissait avec celui-ci.
Combat / Action
- (Damiane) « Pas céleste » utilise désormais les mêmes contrôles que le « Vol vertical » d'Oongka.
- Correction d'une erreur qui interrompait le « Coup de paume : Bondir » lors d'une chute libre.
Localisation
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.
Autres corrections
- Correction d'une erreur où les mouvements d'un personnage sur sa monture pouvaient sembler anormaux lorsque celle-ci se déplaçait à haute vitesse dans certaines situations.
- Correction d'une erreur où les effets sonores ne se déclenchaient pas après le combat contre Praevus l'Ancien.
- Correction d'une erreur où les effets sonores de l'« Orbe d'Ator » continuaient d'être joués après la disparition de l'orbe.
- Correction d'une erreur qui empêchait les PNJ de franchir les grandes portes en bois ouvertes.
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