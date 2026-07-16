Crimson Desert : MàJ 1.14.00, qui ajoute le cross-save, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.14.00, déployée le 16 juillet 2026, sur Crimson Desert.

Ce jeudi 16 juillet 2026 marque l'arrivée d'une toute nouvelle mise à jour sur Crimson Desert. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.14.00. Cette nouvelle mise à jour corrige essentiellement des problèmes rencontrés par les joueurs, mais apporte également la fonctionnalité cross-save.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.14.00, qui a été déployée le 16 juillet 2026, de Crimson Desert.