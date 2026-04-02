Armure de Malafroid Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous précisons où et comment trouver le set complet de l'Armure de Malafroid sur Crimson Desert.

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Où et comment obtenir le set complet Armure de Malafroid sur Crimson Desert ?

Heaume de plates de Malafroid

Armure de plates de Malafroid

Cape de plates de Malafroid

Gants de plates de Malafroid

Bottes de plates de Malafroid

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Trouver le Heaume de plates de Malafroid sur Crimson Desert

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Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss,propose de nombreux sets d'armure, qui sont relativement intéressants en raison de leurs statistiques et/ou de leur bonus. C'est le cas, par exemple, de l', qui pourrait vous être grandement utile pour l'exploration de différents lieux.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsPour, vous devez partir en quête de plusieurs pièces d'équipement. Aucun d'entre eux ne s'obtient via une mission de l'histoire principale, mais aller les chercher peut être un tantinet difficile si vous débutez l'aventure. Le set complet est, ainsi, composé des éléments suivants :est très intéressante car certains éléments offrent une résistance au givre. Ce qui vous permettra d'explorer diverses régions du continent de Pywel plus aisément. Mais, sans plus attendre, voici où et commentPour, vous devez vous rendre dans la région Demeniss. Au nord de Kingshield Mountains, vous pourrez trouver des ruines (non loin de l'emplacement sur l'image ci-dessous). Là-bas, vous pourrez apercevoir une porte dont l'entrée est à demi masquée par des vignes. Utilisez le faisceau lumineux avec votre arme (L1 + R1 + L1) pour passer les vignes. Ouvrez le coffre face à vous pourAfin de, vous devez, cette fois-ci, vous rendre dans la Grotte de Piquebrume. Cet endroit est un peu plus au nord des ruines précédemment visitées pour le Heaume. Rejoignez donc l'emplacement indiqué sur l'image ci-dessous pour découvrir une cascade. Entrez à l'intérieur en utilisant l'attaque Perforation (R1 et Triangle sur PS5). Continuez votre chemin jusqu'à trouver un coffre, qui contientest, quant à elle, à retrouver dans le Sanctuaire de l'expiation à Demeniss. En arrivant sur place, vous devrez impérativement éliminer les différents ennemis avant de pouvoir explorer les lieux. Une fois que cela est fait, cherchez une arche de porte, où vous apercevrez des ronces piquantes dans un trou. Utilisez le faisceau lumineux (L1 + R1 + L1) pour les brûler, puis progressez à l'intérieur et sur la droite pour dénicher un coffre. En l'ouvrant, vous obtiendrezPour, vous devez rejoindre la Grotte de l'Esprit lunaire, qui est à Demeniss. Là encore, il s'agit d'une cascade. Pour y entrer, il convient d'utiliser l'attaque Perforation (R1 et Triangle sur PS5). Une fois à l'intérieur, cherchez un coffre afin deNon loin de la Grotte de l'Esprit lunaire, à Demeniss, vous pourrez, qui sont cachées derrière une cascade, nommée Puits de la Tragédie. Comme vous l'aurez compris, vous devez passer à travers la chute d'eau afin de, qui sont contenues dans un coffre.Vous avez, désormais,. Comme dit précédemment, cet ensemble peut être relativement intéressant durant certaines séquences, notamment lorsque vous explorerez des régions où règnent le froid et le givre.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.