Serment du Roi mort Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 avril 2026 à 15h41
Nous vous précisons comment et où récupérer l'arme Serment du Roi mort sur Crimson Desert.
Serment du Roi mort Crimson Desert : Où et comment trouver cette arme ?
Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert, propose d'innombrables armes, afin que les joueurs et les joueuses trouvent les équipements qui leur conviennent le mieux. D'ailleurs, si vous appréciez les armes à deux mains, le Serment du Roi mort pourrait vous intéresser.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment trouver l'arme Serment du Roi mort sur Crimson Desert, car celle-ci est relativement intéressante.

Où et comment obtenir l'arme Serment du Roi mort sur Crimson Desert ? 

Afin de récupérer l'arme Serment du Roi mort sur Crimson Desert, il convient de se rendre dans une région spécifique du continent de Pywel, soit Pailune. Là-bas, vous pourrez trouver les Ruines du château de Voileblanc (au-dessus du « A » de Pailune - emplacement sur l'image ci-dessous).

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En rejoignant cet endroit, vous constaterez que les ruines sont assiégées. Débarrassez-vous des ennemis afin de pouvoir explorer les Ruines du château de Voileblanc tranquillement. Une fois que cela est fait, cherchez des escaliers donnant accès aux souterrains. À partir de ce moment-là, vous allez devoir passer différents obstacles (piques, trous). Le plus simple étant d'utiliser la manipulation suivante : sauter, coup de paume vers le sol et planer. À la fin, vous devrez, toutefois, combattre deux Vers de pierre. Vous pouvez les passer, si vous le désirez.

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Dans cette pièce, vous pourrez apercevoir une porte métallique. Passez-la, et continuez légèrement votre chemin. Devant vous, vous verrez une grille fermée. Allumez simplement la torche, positionnée à gauche de la grille pour l'ouvrir. Vous pourrez, dès lors, récupérer l'Arme Serment du Roi mort, qui est posée sur une structure en pierre. 

L'arme Serment du Roi Mort de Crimson Desert, qui possède déjà un niveau de raffinement 2, est une arme à deux mains. Celle-ci dispose de statistiques plutôt intéressantes, avec notamment 16 en Attaque. Les équipements abyssaux qui lui sont attachés octroient, en outre, des bonus assez pertinents.

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En guise de conclusion, rappelons que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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