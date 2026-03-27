Crimson Desert : Une version Nintendo Switch 2 en approche ?

Pearl Abyss a, récemment, parlé d'un potentiel portage Nintendo Switch 2 pour Crimson Desert.
Depuis sa sortie, Crimson Desert
, qui culmine déjà à plus de 3 millions d'exemplaires vendus, ne cesse de faire parler de lui. D'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC, les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 se demandent s'ils pourront un jour parcourir le continent de Pywel aux côtés de Kliff sur leur console. Il y a peu de temps, Pearl Abyss a dit quelques mots à propos d'une potentielle version Nintendo Switch 2 de Crimson Desert
.
Pearl Abyss s'intéresse à une version Nintendo Switch 2 de Crimson Desert
En effet, le PDG de Pearl Abyss, Heo Jin-young, a, récemment, été interviewé par les journalistes du site YNA
à propos de Crimson Desert
. Au cours de l'échange, un possible portage Nintendo Switch 2
a été mentionné. Heo Jin-young a déclaré ceci à propos d'une potentielle version Switch 2 de Crimson Desert
:
Comparé aux autres consoles, la Switch [très certainement, Switch 2] présente encore des caractéristiques techniques moins performantes, ce qui nous obligerait à faire certains compromis. Mais en interne, nous avons lancé des travaux R&D avec enthousiasme.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Pearl Abyss s'intéresse à une version Nintendo Switch 2 pour Crimson Desert et a, d'ailleurs, commencé à faire des recherches là-dessus
. Pour autant, cette déclaration ne signifie pas qu'un tel portage verra bel et bien le jour. Le projet est encore en cours d'étude et pourrait être abandonné si Pearl Abyss juge que cela n'est pas possible.
Un potentiel portage pour plus d'audience
Évidemment, si Pearl Abyss parvient à proposer un portage de Crimson Desert
sur Nintendo Switch 2, cela permettrait au jeu de rassembler davantage de joueurs et ainsi augmenter sa popularité. Pour autant, rien n'est encore sûr, d'autant plus que Heo Jin-young explique que la console possède « des caractéristiques techniques moins performantes
», les obligeant potentiellement à « faire des compromis
». Néanmoins, la dernière-née de Nintendo a su faire ses preuves avec des portages de qualité, notamment pour des gros jeux (Cyberpunk 2077, pour ne citer qu'un exemple). Reste à savoir si elle a véritablement ce qu'il faut pour supporter Crimson Desert
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
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