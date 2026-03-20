Démarrage historique pour Crimson Desert

Le nouveau jeu d'action-aventure de Pearl Abyss réalise un démarrage historique. En moins de vingt-quatre heures, Crimson Desert s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires à travers le monde, confirmant l'engouement massif des joueurs pour cet univers singulier malgré des retours initiaux parfois contrastés.
Le nouveau jeu d'action-aventure de Pearl Abyss réalise un démarrage historique. En moins de 24 heures, Crimson Desert s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires à travers le monde
, confirmant l'engouement massif des joueurs pour cet univers singulier.
Un lancement fulgurant pour le studio sud-coréen
Attendu de longue date, le titre de Pearl Abyss n'a pas manqué son rendez-vous avec le public
. Disponible depuis le 19 mars, le jeu a franchi un cap de ventes spectaculaire en un temps record. Les développeurs ont officiellement annoncé que la barre des deux millions de copies vendues a été dépassée en moins d'une seule journée de commercialisation
. Ce chiffre impressionnant englobe l'ensemble des plateformes sur lesquelles le jeu est distribué, prouvant que l'attente générée par des années de développement s'est transformée en un véritable succès commercial immédiat.
Bien avant son lancement officiel, les signaux commerciaux étaient déjà extrêmement positifs. Les données analysées quelques jours avant la sortie indiquaient que près de 400 000 exemplaires avaient trouvé preneur via les précommandes, uniquement sur PC, générant des revenus bruts estimés à plus de 20 millions de dollars. Une fois les serveurs ouverts à tous, l'affluence massive s'est confirmée avec un pic d'audience
frôlant les deux 250 000 joueurs connectés simultanément. Ce premier week-end devrait plutôt bon pour Crimson Desert, et son record de joueurs devrait être battu.
Les développeurs, qui ont déjà publié une mise à jour, précisent être à l'écoute des retours et travaillent « pour apporter des améliorations rapides, en faisant de notre mieux pour rendre le voyage à venir encore plus agréable pour nos joueurs.
»
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