Crimson Desert toujours très populaire sur Steam un mois après ses débuts

En règle générale, le nombre de joueurs quotidiens sur un jeu solo baisse dans les semaines suivant son lancement. Mais ce n'est pas le cas pour Crimson Desert qui affiche toujours des chiffres records.

Disponible depuis le 19 mars 2026, Crimson Desert a connu un excellent démarrage. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en moins de 24 heures, le titre de Pearl Abyss a vu son nombre de joueurs grimper de jour en jour, battant son propre record de fréquentation 10 jours après son lancement.

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Si les premiers week-ends sont souvent associés à des pics de popularité chez les joueurs, il est fréquent de voir le nombre d'utilisateurs quotidiens des jeux solo baisser progressivement. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, notamment le fait que les joueurs aient terminé l'histoire principale. Cependant, Crimson Desert est épargné par ce phénomène.

Plus de 100 000 joueurs quotidiens captivés par Crimson Desert

À l'heure où ces lignes sont rédigées, les chiffres de SteamDB révèlent que le titre de Pearl Abyss a enregistré un pic de connexion de 131 375 joueurs simultanés sur les dernières 24 heures. Ce chiffre est impressionnant, notamment en le comparant à une autre sortie solo majeure de ce début d'année 2026 : Resident Evil Requiem. À titre de comparaison, le jeu de Capcom ne réunissait que 36 766 joueurs simultanés un mois après sa sortie.

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Bien entendu, les deux jeux ne sont pas comparables car l'histoire, les quêtes annexes et le monde ouvert de Crimson Desert sont bien plus vastes que ceux de Resident Evil. De plus, ces chiffres ne sont pas forcément révélateurs d'une forme de fidélisation. Ils peuvent simplement dire que d'autres joueurs curieux ou attirés par les avis partagés ont acheté le jeu plus tard que les autres.

Plusieurs facteurs qui expliquent une telle popularité sur Steam

Cependant, Pearl Abyss propose des mises à jour régulières et des correctifs rapides pour offrir la meilleure expérience de jeu possible sur Crimson Desert. Ces améliorations constantes couplées à une aventure pensée à l'origine pour être un MMORPG font que les joueurs passent de très nombreuses heures sur les terres de Pywel.

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