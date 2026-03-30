Crimson Desert bat son record de joueurs, dix jours après sa sortie

Dix jours après son lancement, Crimson Desert continue de surprendre. Le jeu de Pearl Abyss vient de battre son propre record de fréquentation sur Steam lors de son deuxième week-end, porté par des mises à jour correctives très attendues et le retrait d'éléments générés par intelligence artificielle.
Dix jours à peine après une sortie couronnée de succès commercial, Crimson Desert prouve qu'il n'est pas qu'un simple feu de paille
. Le titre développé par Pearl Abyss vient en effet d'enregistrer une belle performance, qui n'arrive pas à tout le monde, avec une hausse de ses joueurs dix jours après la sortie
, en grande partie grâce aux mises à jour de Pearl Abyss qui améliorent l'expérience, et aux retours des joueurs qui mettent en avant le monde ouvert.
Un deuxième week-end historique sur Steam
Selon les données recueillies par la plateforme SteamDB
, le jeu a franchi un nouveau cap impressionnant ce dimanche. Plus de 276 000 joueurs simultanés se sont connectés
pour explorer cet univers impitoyable. Ce chiffre surpasse allègrement le pic de 248 000 utilisateurs enregistré lors du week-end de lancement
. Une telle progression, plus d'une semaine après l'arrivée du titre sur le marché, témoigne d'un excellent bouche-à-oreille et d'une dynamique extrêmement positive au sein de la communauté.
Il faut dire que le studio sud-coréen n'a pas chômé depuis la commercialisation de son œuvre, qui s'était déjà écoulée à trois millions d'exemplaires en seulement cinq jours. Les évaluations des joueurs sur Steam, initialement mitigées à cause de divers problèmes techniques, sont d'ailleurs remontées pour atteindre la mention très positive. D'autant plus que Pearl Abyss a ajouté plusieurs fonctionnalités de qualité de vie, pour résoudre des soucis qui gâchaient réellement l'aventure.
Le retrait de l'intelligence artificielle et des correctifs salvateurs
Ce regain d'intérêt spectaculaire s'explique en grande partie par la réactivité exemplaire des équipes de développement. Ce week-end a été marqué par le déploiement d'une mise à jour majeure
visant à supprimer définitivement les ressources visuelles générées par intelligence artificielle
. Pearl Abyss avait précédemment présenté ses excuses pour avoir laissé glisser ces éléments controversés dans la version commerciale du jeu
.
En parallèle, le studio a multiplié les correctifs pour affiner l'expérience globale
. Les contrôles, qui avaient initialement divisé la communauté, ont bénéficié d'améliorations significatives. Un récent patch a notamment éliminé un problème de déplacement particulièrement frustrant, ce qui a valu aux développeurs de nombreuses louanges pour leur rapidité d'exécution face aux retours des joueurs.
Cette écoute active de la communauté semble être la clé de ce rebond spectaculaire. En corrigeant rapidement les défauts de jeunesse de Crimson Desert et en assumant ses erreurs, Pearl Abyss s'assure non seulement de fidéliser sa base de joueurs actuelle, mais aussi d'attirer de nombreux curieux qui hésitaient encore à franchir le pas pour se lancer dans l'aventure
.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC
. Vous pouvez retrouvez nos guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir des clés, pour ouvrir les portes fermées
ou encore comment accéder à Val-Florin et Pororin
. Enfin, si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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