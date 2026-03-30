Crimson Desert bat son record de joueurs, dix jours après sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 mars 2026 à 16h34
Dix jours après son lancement, Crimson Desert continue de surprendre. Le jeu de Pearl Abyss vient de battre son propre record de fréquentation sur Steam lors de son deuxième week-end, porté par des mises à jour correctives très attendues et le retrait d'éléments générés par intelligence artificielle.
Crimson Desert bat son record de joueurs, dix jours après sa sortie
Dix jours à peine après une sortie couronnée de succès commercial, Crimson Desert prouve qu'il n'est pas qu'un simple feu de paille. Le titre développé par Pearl Abyss vient en effet d'enregistrer une belle performance, qui n'arrive pas à tout le monde, avec une hausse de ses joueurs dix jours après la sortie, en grande partie grâce aux mises à jour de Pearl Abyss qui améliorent l'expérience, et aux retours des joueurs qui mettent en avant le monde ouvert.

Un deuxième week-end historique sur Steam

Selon les données recueillies par la plateforme SteamDB, le jeu a franchi un nouveau cap impressionnant ce dimanche. Plus de 276 000 joueurs simultanés se sont connectés pour explorer cet univers impitoyable. Ce chiffre surpasse allègrement le pic de 248 000 utilisateurs enregistré lors du week-end de lancement. Une telle progression, plus d'une semaine après l'arrivée du titre sur le marché, témoigne d'un excellent bouche-à-oreille et d'une dynamique extrêmement positive au sein de la communauté.

crimson-stat-record

Il faut dire que le studio sud-coréen n'a pas chômé depuis la commercialisation de son œuvre, qui s'était déjà écoulée à trois millions d'exemplaires en seulement cinq jours. Les évaluations des joueurs sur Steam, initialement mitigées à cause de divers problèmes techniques, sont d'ailleurs remontées pour atteindre la mention très positive. D'autant plus que Pearl Abyss a ajouté plusieurs fonctionnalités de qualité de vie, pour résoudre des soucis qui gâchaient réellement l'aventure.

Le retrait de l'intelligence artificielle et des correctifs salvateurs

Ce regain d'intérêt spectaculaire s'explique en grande partie par la réactivité exemplaire des équipes de développement. Ce week-end a été marqué par le déploiement d'une mise à jour majeure visant à supprimer définitivement les ressources visuelles générées par intelligence artificielle. Pearl Abyss avait précédemment présenté ses excuses pour avoir laissé glisser ces éléments controversés dans la version commerciale du jeu.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En parallèle, le studio a multiplié les correctifs pour affiner l'expérience globale. Les contrôles, qui avaient initialement divisé la communauté, ont bénéficié d'améliorations significatives. Un récent patch a notamment éliminé un problème de déplacement particulièrement frustrant, ce qui a valu aux développeurs de nombreuses louanges pour leur rapidité d'exécution face aux retours des joueurs.

Cette écoute active de la communauté semble être la clé de ce rebond spectaculaire. En corrigeant rapidement les défauts de jeunesse de Crimson Desert et en assumant ses erreurs, Pearl Abyss s'assure non seulement de fidéliser sa base de joueurs actuelle, mais aussi d'attirer de nombreux curieux qui hésitaient encore à franchir le pas pour se lancer dans l'aventure.

Chargement du sondage...

0 votant

Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouvez nos guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment avoir des clés, pour ouvrir les portes fermées ou encore comment accéder à Val-Florin et Pororin. Enfin, si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
  • PC 
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage
Crimson Desert 08 juillet 2026

Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage

Pearl Abyss confirme le développement de Crimson Desert sur la Nintendo Switch 2. Lors d'une longue réunion avec ses actionnaires, le studio sud-coréen a détaillé ses ambitions techniques, tout en promettant des refontes majeures.
Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss
Crimson Desert 06 juillet 2026

Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss

Pearl Abyss vient de déployer une mise à jour majeure pour Crimson Desert. Au programme, des dizaines de nouvelles armures, l'accès aux Abysses pour de nouveaux personnages et des améliorations très attendues par la communauté.
Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations
Crimson Desert 19 juin 2026

Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 19 juin 2026 de Crimson Desert, qui apporte quelques nouveautés, mais aussi améliorations.

commentaire (0)