Crimson Desert : MàJ 1.15.00 du 24 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.15.00, déployée le 24 juillet 2026, sur Crimson Desert.

En ce vendredi 24 juillet 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.15.00. Celui-ci n'apporte pas de grandes nouveautés au titre, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.15.00, qui est disponible depuis le 24 juillet 2026, de Crimson Desert.