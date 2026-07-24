Crimson Desert : MàJ 1.15.00 du 24 juillet 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2026 à 10h26
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.15.00, déployée le 24 juillet 2026, sur Crimson Desert.
Crimson Desert : MàJ 1.15.00 du 24 juillet 2026, patch notes et détails

En ce vendredi 24 juillet 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.15.00. Celui-ci n'apporte pas de grandes nouveautés au titre, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.15.00, qui est disponible depuis le 24 juillet 2026, de Crimson Desert.

Patch notes de la mise à jour 1.15.00 de Crimson Desert

Améliorations principales

Contenus

  • Correction d'une erreur qui rendait certains boss invisibles pendant le combat.
  • Correction d'une erreur qui empêchait les cultures de pousser dans certaines situations.
  • Correction d'une erreur qui empêchait de récolter les cultures arrivées à maturité dans certaines situations.
  • (Oongka/Damiane) Correction d'une erreur qui empêchait la sauvegarde du verrouillage de l'équipement actuel.
  • Lors de la quête « Pots de miel éparpillés », correction d'une erreur qui empêchait d'attaquer après avoir monté l'ours qui est l'objectif de la quête pour rejoindre la ville.
  • L'emplacement de l'objet « Masse de l'Ambition » a été ajusté afin de le rendre plus facile à récupérer.
  • Correction de l'erreur où le gros poisson porté sur le dos disparaissait lorsque vous récupériez les poissons d'une nasse.

Contrôles

  • Correction de l'erreur où le réticule de la « Force axiomatique » s'affichait au-delà de sa portée d'activation réelle.
  • Correction de l'erreur où, à certains endroits, la caméra restait trop proche du personnage après avoir nagé.

Combat / Action

  • Correction de l'erreur empêchant d'appeler une wyverne en vol.
  • Correction de l'erreur où la distance parcourue avec Ruée de la corneille était anormalement courte après une Manœuvre aérienne.

Graphismes / Paramètres

  • Correction d'un problème d'affichage affectant les couleurs et la transparence de certains éléments de l'interface lorsque le HDR était activé.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

  • Correction de l'erreur où le jeu plantait parfois lors du chargement d'un fichier de sauvegarde multiplateforme.
  • Correction de l'erreur où la posture du personnage sur une monture paraissait parfois peu naturelle.
  • Correction de l'erreur où la carriole disparaissait parfois lors de l'utilisation de la fonction « Fuir » avec une carriole volée.
  • Correction de l'erreur où Kliff s'enfonçait profondément dans le sol en utilisant Entaille fulgurante sur une pente.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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