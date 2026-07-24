Crimson Desert : MàJ 1.15.00 du 24 juillet 2026, patch notes et détails

Crimson Desert : MàJ 1.14.00, qui ajoute le cross-save, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.14.00, déployée le 16 juillet 2026, sur Crimson Desert.
En ce vendredi 24 juillet 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.15.00. Celui-ci n'apporte pas de grandes nouveautés au titre, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.15.00, qui est disponible depuis le 24 juillet 2026, de Crimson Desert.
Patch notes de la mise à jour 1.15.00 de Crimson Desert
Améliorations principales
Contenus
- Correction d'une erreur qui rendait certains boss invisibles pendant le combat.
- Correction d'une erreur qui empêchait les cultures de pousser dans certaines situations.
- Correction d'une erreur qui empêchait de récolter les cultures arrivées à maturité dans certaines situations.
- (Oongka/Damiane) Correction d'une erreur qui empêchait la sauvegarde du verrouillage de l'équipement actuel.
- Lors de la quête « Pots de miel éparpillés », correction d'une erreur qui empêchait d'attaquer après avoir monté l'ours qui est l'objectif de la quête pour rejoindre la ville.
- L'emplacement de l'objet « Masse de l'Ambition » a été ajusté afin de le rendre plus facile à récupérer.
- Correction de l'erreur où le gros poisson porté sur le dos disparaissait lorsque vous récupériez les poissons d'une nasse.
Contrôles
- Correction de l'erreur où le réticule de la « Force axiomatique » s'affichait au-delà de sa portée d'activation réelle.
- Correction de l'erreur où, à certains endroits, la caméra restait trop proche du personnage après avoir nagé.
Combat / Action
- Correction de l'erreur empêchant d'appeler une wyverne en vol.
- Correction de l'erreur où la distance parcourue avec Ruée de la corneille était anormalement courte après une Manœuvre aérienne.
Graphismes / Paramètres
- Correction d'un problème d'affichage affectant les couleurs et la transparence de certains éléments de l'interface lorsque le HDR était activé.
Localisation
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.
Autres corrections
- Correction de l'erreur où le jeu plantait parfois lors du chargement d'un fichier de sauvegarde multiplateforme.
- Correction de l'erreur où la posture du personnage sur une monture paraissait parfois peu naturelle.
- Correction de l'erreur où la carriole disparaissait parfois lors de l'utilisation de la fonction « Fuir » avec une carriole volée.
- Correction de l'erreur où Kliff s'enfonçait profondément dans le sol en utilisant Entaille fulgurante sur une pente.
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