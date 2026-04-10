Crimson Desert : Solution du puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 avril 2026 à 14h24
Nous vous expliquons comment résoudre l'énigme/le puzzle présent dans les Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Solution du puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale
Durant leur aventure sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses tomberont régulièrement sur des énigmes/puzzles, qui peuvent donner des récompenses intéressantes, mais qui peuvent surtout être assez difficiles à résoudre. Il y a, d'ailleurs, un puzzle un peu étrange et compliqué dans les Ruines du rivage de la Forêt vespérale

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la solution du puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert, et donc comment résoudre cette énigme mettant en scène des pierres blanches et noires.

Comment résoudre le puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert ? 

Où trouver le puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert ?

Trouver les Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert n'est, en réalité, pas très compliqué. D'autant plus qu'une quête de faction, soit « Traces des ombres », vous demandera de rejoindre cet endroit afin de dénicher des indices et collecter des informations importantes pour progresser. Mais si vous n'avez pas encore cette mission secondaire, sachez que les Ruines du rivage de la Forêt vespérale sont situées au nord-ouest de la ville d'Hernand, dans la région du même nom (emplacement ci-dessous).

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La solution du puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert

Une fois que vous avez rejoint l'endroit indiqué, vous remarquerez que le sol est composé d'une grille, avec plusieurs pierres blanches et noires posées ci et là. Pour résoudre le puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert, il vous suffit de créer une ligne de 5 pierres blanches. Cet alignement peut être vertical, horizontal ou bien diagonal. C'est à votre guise, tant que 5 pierres blanches se succèdent sur la même ligne. De ce fait, déplacez les pierres adéquates en les portant, puis positionnez-les aux bons emplacements. 

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Dès que cela sera le cas, vous activerez une stèle de l'abysse, qui sert de point de téléportation, et vous aurez réussi à résoudre le puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale sur Crimson Desert.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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